fagylaltgörögdinnyerecept
Élet-Stílus

Óriási internetes szenzáció lett a két összetevőből készülő dinnyés fagyiból

24.hu
2026. 07. 12. 14:11
Fagylaltgép sem kell hozzá – íme a világ legegyszerűbb receptje.

Aki az utóbbi időben gyakran pörgette az Instagramot, a TikTokot, szinte biztos, hogy belefutott a nyár egyik legdivatosabb receptjébe. Igen, a görögdinnyefagylaltról van szó.

A közösségi oldalak sztárja a téma az ABC Newson is, ahol megszólal az egyik gasztrotartalom-készítő, Alexa Santos – aki természetesen szintén kipróbálta a virális desszertet, és megosztott egy videót a saját elkészítési útmutatójával, amely már több mint 30 ezer lájkot gyűjtött.

A pofonegyszerű recept – ahogy azt több száz videóban bemutatták mostanában – abból áll, hogy egy görögdinnye felét kikanalazzuk, majd egy éjszakára fagyasztóba tesszük. A fagyasztott dinnyéhez tejet vagy tejszínt adunk, és néhány percnyi keverés után máris elkészül az egészséges és frissítő édesség (egyes receptekben még mézet is csurgatnak rá).

„Sok kommentelő nem hitt abban, hogy ez tényleg működik, de esküszöm, hogy tényleg így van” – mondta Santos, majd hozzátette: mindössze öt perc keverés kell hozzá, kész is a hideg desszert.

 

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