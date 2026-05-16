David Beckham lett az Egyesült Királyság első milliárdos sportolója a 2026-os Sunday Times Rich List szerint.

A korábbi Manchester United-sztár és felesége, Victoria Beckham együttes vagyona a becslések szerint 1,185 milliárd fontra (nagyjából 491 milliárd forint) emelkedett a lap szerint.

Beckham vagyona az elmúlt évben megduplázódott, nagyrészt az Inter Miami CF-ben lévő tulajdonrészének szárnyaló értékének és a klub Lionel Messi érkezését követő folyamatos kereskedelmi növekedésének köszönhetően.

Beckham egy másik befektetése a Nu Stadion körül épült ingatlankomplexum, ami irodáknak, üzleteknek, lakóépületeknek és éttermeknek ad otthont. Beckham befektetése ott meghaladta a 370 millió fontot.

Eközben Victoria Beckham divatüzlete is hozza a pénzt Beckhaméknek: ma már évi több mint 100 millió font bevételt hoz.

