A TV2 választ adott rá, mi miatt nem szerepelt a főszerkesztő neve a múlt heti Napló stáblistáján

Kedden a Media1 írta meg, hogy a múlt vasárnapi Napló végén lévő stáblistán üresen hagyták a főszerkesztő nevét tartalmazó sort.

Mint ismert, a 2014-ben megszűnt műsort tavaly élesztette fel a TV2, főszerkesztője pedig Gönczi Gábor, a Tények hírolvasója lett. Gönczi azonban áprilisban, az országgyűlési választásokat – és Szalai Vivien hírigazgató kirúgását – követően bejelentette, hogy Marsi Anikóval együtt egy időre lekerülnek a csatorna képernyőjéről, mivel pihenőre mennek.

Marsi ezt követően lapunknak azt nyilatkozta, Gönczi Gábor „pihenés közben is viszi tovább a Tények Plusz és a Napló főszerkesztését”. Ezt később az érintett is megerősítette a 24.hu-nak, mikor megírta: nem távozik végleg a TV2-től, csupán a napi hírműsorvezetést pihenteti.

A Media1 a TV2-től szerette volna megtudni, mi az oka, hogy a stáblistán csupán egy felelős szerkesztő és rendező neve szerepelt, a csatorna válaszából pedig kiderült,

emberi mulasztás miatt maradt le a főszerkesztő neve.

Tájékoztatásuk szerint változatlanul Gönczi Gábor a főszerkesztője a műsornak, aminek május 10-i adása egyébként a Barca–Real szuperrangadó miatt elmarad, de Vitányi Judit műsorvezető azt mondta, két hét múlva új résszel jelentkeznek.