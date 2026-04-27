„Úgy látom, ott a buta embereknek Orbán Viktor egy isten lehet” – Balogh Levente elárulta, miért mondta le erdélyi turnéját

Balogh Levente fenyegetések miatt lemondta erdélyi előadássorozatát, erről kérdezték őt az RTL Reggeli hétfői adásában. A Szentkirályi Magyarország alapító tulajdonosa elmondta, a döntés hátterében politikai feszültségek és korábbi megszólalásai állhatnak.

Sok erdélyi ír nekem, hogy ne legyenek ők egy kalap alá véve a buta emberekkel. Ugye, buta emberek itt, Magyarországon is vannak, meg kint is vannak. Úgy látom, ott a buta embereknek Orbán Viktor egy isten lehet: ha valaki rosszat mond Orbán Viktorról, az gerinctelen áruló. […] Kaptam 500 üzenetet, hogy várnak meg sajnálják, csak kaptam 20-40 olyan üzenetet is, ami nekem már nem fér bele

– mondta el az üzletember a fenyegetésekről, majd elárulta, mitől félt valójában:

Attól féltem, hogy akár egy ember is csinál valamilyen atrocitást ebben a helyzetben, választások után, mikor még most is megy a gyűlöletkeltés. Hogy mikor állnak már le, azt nem tudom. Egyébként javasolni fogom, hogy ezt Btk.-ban (Büntető Törvénykönyv – a szerk.) kéne rögzíteni, hogy azért ne mondjon már mindenki mindenkiről azt, amit akar.

Wáberer Györgyöt és Borbás Marcsit is védelmébe vette

Balogh az országgyűlési választások előtt kezdett el nyíltan politizálni, és megszólalásaiból pedig egyértelművé vált, hogy a Tiszát támogatja a Fidesz ellenében. Kiállása után mások mellett Kocsis Máté, a Fidesz-frakció korábbi vezetője az üzletembert is árulónak nevezte. Balogh erre már akkor is reagált, illetve most, az RTL-es műsorban is:

Mi közük van hozzám? Én nem szólítottam meg őket soha, ők most velem hakniznak. Hogy ez miért jó nekik, azt nem tudom. […] Látom, a Wáberer Gyurit, látom, a Borbás Marcsit is: igen, mi letettünk valamit az asztalra ebben az életben, és igenis, ki fogunk állni a demokráciáért! El fogjuk mondani azt, amit akarunk.

Néhány információt is pontosított, amit a Fidesz-propaganda helytelenül állított vele kapcsolatban.

Az alakuló Tisza-kormányról is megosztotta a véleményét

Én azt látom, nagyon értelmes emberek ülnek ott. Azt látom, hogy Magyar Péter nagyon felkészült, nagyon jól megy előre, és hogy ha ez így marad, akkor szerintem ez az ország egy kis Svájc lehet. De ehhez egy olyan vezetés kell, ami párbeszédet folytat az emberekkel és a piaccal

– fogalmazott Balogh Levente, aki erre valós esélyt is lát.

Hidd el, hogy meg fogjuk élni! Ne vicceljünk… Orbán Viktor beült a brüsszeli parlamentben, és láttuk, hogy mi volt ott. Magyar Péter bejelentkezett videóhívásban, és állva tapsolt egész Európa. Az egész világ gratulált nekünk, magyaroknak. Az az egy-két ember, aki nekem beszólt, azok háttal ülnek a mozinak? Egyébként, hozzáteszem, azért nem bánom, mert ők valószínűleg eddig sem szimpatizáltak velem, csak most végre fel lehet ülni egy hajóra, ahol együtt tudják dobálni a papírgalacsint. Mindegy, hajrá!

A teljes beszélgetést alább lehet megtekinteni: