„Nagy csalódás nekem az erdélyi emberekben” – Balogh Levente fenyegetésekre hivatkozva lemondta erdélyi turnéját

A Transtelex szúrta ki, hogy elmarad Balogh Levente A vizek ura néven meghirdetett erdélyi előadássorozata. Minderről elsőként a székelyudvarhelyi Areo Hotel & Gastro Pub adott tájékoztatást a Facebookon. Az üggyel kapcsolatban a Transtelex Balogh Leventét is megkereste, aki érdeklődésükre a következő választ küldte meg:

Sajnos nagyon sok fenyegetést kaptam Erdélyből! Ezért kénytelenek voltunk lemondani a 4 helyszínt! Nagy-nagy csalódás nekem az erdélyi emberekben! Természetesen tisztában vagyok vele, hogy nem mindenki gondolja így, de nem akarunk kockáztatni! Nekem különösen azért nagy csalódás, mert én hittem benne, hogy a magyarországi és erdélyi magyarokat békében össze lehet hozni. Valamint én voltam az egyetlen magyar ismert ember, aki teljes szívéből kiállt az erdélyi magyarok mellett és megvédte őket!

A portál arra vonatkozó kérdésére, hogy pontosan milyen jellegű fenyegetésekről van szó, a Szentkirályi Ásványvíz tulajdonosa azt felelte, a fenyegetések magánszemélyektől érkeztek, a hátterükben pedig az áll, hogy „nem a Fideszt támogatta és elárulta az erdélyi embereket.”

Hogy kik küldtek neki fenyegetéseket, nem tudja.

Pontosan nem tudom, hogy kik, mert nem ismerem, hogy ki kicsoda Önöknél

– fogalmazott Balogh, aki a választási kampány utolsó szakaszában jelentette ki, hogy nem fideszes, nem is volt soha, megjegyezte továbbá többek mellett azt is, hogy Mészáros Lőrincet nem tartja üzletembernek.

Válaszában a Cápák között befektetője azt is írta, reméli, hamarosan megnyugszanak a kedélyek és újra el tud látogatni Erdélybe, hiszen továbbra is úgy gondolja, hogy a magyaroknak össze kell tartaniuk határon belül és határon túl is.

„Azért szólaltam meg, mert szeretem Magyarországot, a magyar embereket! Fontosnak tartom hazánk jövőjét! A Szentkirályi itt nőtt naggyá és lett a régió egyik legerősebb márkája. Akinek bizalmat szavaztak az emberek, annak kötelessége felemelni a hangját, amikor látja, hogy egyre nagyobb a baj a felelőtlen politikai vezetés miatt.”

Kocsis Máté a napokban Balogh Leventét is hazaárulónak nevezte, amit utóbbi kikért magának: