Ónodi Eszter a színészek filmfőszerepért kapott gázsijáról: Egy autó meglehet

Ónodi Eszter volt M. Kiss Csaba vendége a Neshama TV Én és a pénz című műsorában. A színésznő a stúdióban úgy fogalmazott, ha van két fogalom, aminek semmi köze egymáshoz, az ő és a pénz.

Jó, ha van, de nem cél. Egy gyomrom van, amit meg tudok tölteni, egy testem, amit fel tudok öltöztetni

– idézte a story.hu a színésznőt, aki, mint a korosztálya legtöbb tagja, nem hoz otthonról pénzügyi tudatosságot, a takarékosságra viszont ügyel.

Mint mondja, a nagymamája már zavaró mértékben volt spórolós, szülei közül pedig édesanyja kezelte a család pénzügyeit. Befektetésre azonban akkoriban nem volt példa, számára az iskolai takarékbélyeg és a betétkönyv volt az első saját tapasztalat. A részvények, tőzsdék és kriptovaluták világa máig idegen számára, és nem is tartja biztonságosnak, hogy minden pénzét bankban tartsa.

A takarékosság azonban máig fontos a színésznő számára: nemcsak a pénz, hanem a környezetvédelem és az újrahasznosítás szempontjából is. Plázákba csak célirányosan jár, a bőség szorongással tölti el, a túlfogyasztást nem tartja fenntarthatónak, és tudatosan fellép a fast fashion ellen is: ha egy zoknija kiszakad, megvarrja, és nem áll tőle távol, hogy saját maga által készített ruhákat is viseljen.

Kezdetben őt is átverték

Ami az anyagiakat illeti, Ónodi azt mondja, a színházi fizetés hobbiszintű, a megélhetést számára főként a filmszerepek biztosították, de azok sem mindig. Pályája elején ugyanis úgy érzi, őt is kihasználták és átverték, amikor a fizetésekről volt szó.

Én nagyon sokáig elhittem azt, amit a producerek mindig mondtak, hogy »hát, Eszter, mi annyival több pénzt adnánk, de nincsen…« Én akkor ezt elhittem, és csak sokkal később derült ki, hogy úgy vertek át, mint micsodát a palánkon. Tehát nagyon sokszor visszaéltek azzal, hogy itt egy teljesen pályakezdő valakivel állnak szemben.

A beszélgetés alkalmával a műsorvezető arról is kérdezte az Aranyélet sztárját, hogy lehet-e egy filmfőszerep gázsijából tízmilliós autót venni, mire Ónodi azt felelte:

„Ha jó gázsit ki tud alkudni a menedzser, akkor egy autó meglehet”.

Hozzátette: kijön abból a pénzből, amit a szerepeiért kapott, de azért van, ami zavarja, lerántva a leplet a hírességek haknigázsijairól.

Mert, ha belegondolok abba, hogy másnak ez a kétszázötvenezer vagy háromszázezer forint, az egyhavi fizetés vagy kéthavi fizetés vagy kéthavi nyugdíj, akkor meg azt mondom, hogy mit akarok!? Én meg ott vagyok, és konferálok, vagy eléneklek egy dalt…

– fogalmazott a színésznő, aki időnként céges rendezvényeken is színpadra szokott állni.

Fiát is pénzügyi tudatosságra neveli

Az adás alkalmával Ónodi arra is kitért, hogy fia, Zsigmond nevelésében is tudatosan törekedett arra, hogy gyermeke már gimnazista korától megismerkedjen a munka világával. Zsigmond ma már egyetemista, de több állása is van.