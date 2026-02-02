schobert norbi
Schóbert Norbi baltával verte szét a gyerekei játékkonzoljait: „Réka azt mondta, egy állat vagyok, beadja a válást”

Marjai János
Besenyei Balázs
2026. 02. 02. 12:39
Különös interjút adott egy podcastműsorban Schóbert Norbi, amelyben több szót is ejtett a gyerekeiről. Elmondta például, hogy semmi köze ahhoz, hogy a gyerekeit mely tévéműsorokba hívják szerepelni.

A nemrég Srí Lankán is Orbán Viktorról kérdezősködő fitneszguru ezúttal egy szerinte tanulságos történetet elevenített föl, figyelt fel erre a story.hu. Történt, hogy két fia, Zalán és Norbi a szobájukban videójátékoztak, amiből eleget lett az apjuknak.

Még mind a ketten kövérek voltak, nem sportoltak. Nem is tanultak jól, és egész nap videójátékoztak. Vasárnap volt. Anya elment fellépni, én otthon voltam. Én már reggel túl voltam az edzésen, bevásároltam, megfőztem az ebédet. Mondtam, hogy gyertek már le! És nem jöttek le. Délután három óra volt, és ezek még mindig pizsamában, fürdés nélkül, fogmosás nélkül, fönt a szobájukban ordibáltak a videójátékkal. Ez nem normális, szerintem. Fölmentem, kihúztam a két videójátékot, levittem a kertbe, és baltával szétvertem mind a kettőt.

A gyerekek ettől megijedtek, és hívták telefonon az anyjukat.

Réka azt mondta, hogy egy állat vagyok, hogy nem vagyok normális, és ha hazajön, beadja a válást.

Schóbert úgy emlékszik, másnap vett a gyerekeknek két e-bike-ot a játékkonzolok helyett: „És akkor elkezdtek sportolni, és azóta sincsen videójáték. A tanulmányi eredményei azóta mindkettőnek nagyon szuper, mind a kettő szuper sportoló.”

Schóbert Norbi a gyerekei tévés szerepléseiről: Semmi közünk hozzá, hogy őket hova hívják
A fitneszguru szerint a gyerekei keményen megküzdöttek mindazért, amit idáig elértek.

