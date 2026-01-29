Schóbert Norbi a gyerekei tévés szerepléseiről: Semmi közünk hozzá, hogy őket hova hívják

Mozgalmasan telnek az évek mostanság a Schóbert családban. Rubint Réka és Schóbert Norbi gyerekei több műsorban is szerepeltek, volt, ahol nyertek is. Ifjabb Schóbert Norbert 2022-ben megnyerte a Farm VIP hetedik évadát, Schóbert Lara 2024-ben a Sztárbox pehelysúly kategóriájának bajnoka lett, majd a 2025-ös évadban öccse is övet szerzett, a fiú pedig hamarosan A Nagy Duettben is versenyezni fog. Mindeközben a család legfiatalabb tagja, Zalán látványos életmódváltáson ment át, és közel 30 kilót fogyott. A Schóbert gyerekek sorozatos tévés szereplései nyomán felerősödtek azok a hangok, melyek szerint Lara és Norbi a szüleik ismertségének köszönhetik a sikereiket, édesapjuk szerint azonban ez messze nem így van. A fitneszguru hangsúlyozza: a gyerekei mindenért keményen megküzdöttek, amit idáig elértek.

Szerinte a valós teljesítmény a lényeg

Semmi közünk hozzá, hogy őket hova hívják. Maximum annyi, hogy úgy hívják őket, mint engem, és a nézőt ez biztos érdekli. De ha emögé ők nem tesznek valós teljesítményt, akkor semmi értelme nincsen

– idézte a Blikk Schóbert Norbit, aki a Nekem mondod? podcastben beszélt a témáról.

Az adás során szóba került a 2023-as Sztárbox is, ahol fia két hónap felkészülés után lépett ringbe, eredetileg ugyanis a fitneszguru versenyzett volna a bokszolós műsorban, az ő helyét vette át végül ifjabb Schóbert Norbert.

Mentem is volna, de akkor még nem voltak ilyen szigorú súlycsoportok, és volt 10-15 kiló súlykülönbség. Én verekedtem volna mondjuk Molnár Áronnal, és azért én 68 kiló vagyok, ő meg 85. Vagy Istenes Bencével, aki akkor volt 78, és mögötte volt már akkor hét év boksz, tehát kamu, hogy egy-két éve bokszol. Akkor volt hét éve, most meg már kilenc. Tehát hét év felkészülés kontra két hónap. De ha lett volna még egy menet, Norbika ki is ütötte volna Bencét. Most ki is hívta őt, de választ nem kapott.

Mint mondja, ifjabb Schóbert Norbi szerinte sok tekintetben már most túlszárnyalta őt. Ami a küzdősportot illeti, úgy véli, a gyerekéből soha nem lesz bokszoló, de ha a fiú valamit a fejébe vesz, sokkal többre viszi majd nála.

Sokkal több benne a tűz, okosabb már most, mint én, több nyelvet beszél, mint én.

A tanulást tartja a legjobb befektetésnek

Schóbert a műsorban arra is kitért, hogy feleségével mindent megtettek azért, hogy gyerekeik a lehető legjobb oktatásban részesüljenek. Úgy fogalmaz, szerinte az életben a tanulás a legjobb befektetés.

Mindig sokat költöttünk arra, hogy jó iskolába járjanak. A mai napig külön tanár jár hozzájuk, külön órákra járnak. Ez fontos, mert ha egyszer velünk valami történik, és ők itt maradnak egyedül, csak arra tudnak támaszkodni, ami a szívükben és az eszükben van.

Hozzátette: mindegyik gyerekében ott van a bizonyítási vágy, főleg az idősebbik fiában, aki meglátása szerint ki akar lépni az árnyékukból, és jó úton is halad.

Idősebbik gyerekei mellett legkisebb fiára, Zalánra is nagyon büszke, aki az elmúlt évben 28 kilótól szabadult meg.

Tavaly karácsonykor mondtam, hogy »Zalán, kérlek, állj rá a mérlegre«… Ráállt a mérlegre, és 86 kiló volt, ilyen 160 centihez. Én 172 vagyok, ráálltam én is, 69 kiló voltam

– emlékezett vissza az édesapa, aki ezután kivizsgálásra vitte Zalánt, aminek nyomán megtudták, hogy a fiú inzulinrezisztens és zsírmája is van. A fitneszguru a diagnózist követően maga írt étrendet Zalánnak, fia pedig futni is elkezdett, és mára már le is hagyja őt.

Nem fél a haláltól

Ami a halált illeti, a fitneszguru bevallása szerint nem fél az elmúlástól, mert párszor már meghalt.

Volt egy pár szívműtétem, hiszen rossz szívbillentyűvel születtem, és 14 éve, amikor megműtötték a szívemet, elfertőzték, és akkor újra kellett műteni. Az életben maradási esélyem tíz százalék volt. Teljesen kinyitottak, kivették a szívemet, s akkor nekem nem is volt pulzusom. Három hétig voltam intenzív osztályon, háromszor állt meg a szívem, tehát tudom, milyen érzés meghalni. A halál nem fáj. Átlépsz egy másik világba, és ciao. Ami fájdalmas: itt maradni bénán, magatehetetlenül úgy, hogy a családnak teher vagy. Attól félek inkább, nem a haláltól

– magyarázta a műsorban.