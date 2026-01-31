Matyó gyökerektől az Eurovízión át a Tisza Pártig: kicsoda Csézy?

A Tisza Párt képviselőjelöltje lesz a mezőkövesdi központú Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 7-es választókerületben az énekesnő Csézy. Ezt Magyar Péter jelentette be szombat reggel a Facebook-oldalán.

Csézy énekesnő, ruhatervező, az 1700-as évek óta Mezőkövesden élő, matyó Kisjankó népművész család leszármazottja. Hihetetlenül büszke szülőföldjére és kulturális örökségére

– írta posztjában a Tisza elnöke.

Összegyűjtöttük, mit érdemes még tudni Czézyről.

Kicsoda Csézy?

Csézi Erzsébet 1979-ben született Mezőkövesden. Ahogyan arra Magyar is utalt: népművész családból származik, a matyó, Kisjankó dinasztiából. Kiskora óta szereti a népművészetet, egy-egy népművészti tárgy elkészítése sem okoz számára gondot – leginkább bőrből készült tárgyakat szeret készíteni. 2001-ben Japánban az Európa Kiállításon egyedül ő képviselte Magyarországot, megmutatta, hogyan készülnek a matyó kézimunkák.

Édesanyja énektanár, így gyerekkorától kezdve jelen van a zene az életében. Hivatalos oldalán azt írják róla, előbb tanult meg énekelni, mint beszélni. 10 éves korától kezdve fellépett esküvőkön, partikon, rendezvényeken, ezzel párhuzamosan zeneiskolába járt ahol zongorázni és énekelni tanult.

14 évesen felvételt nyert a Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatórium magánének szakára. 2006-ban szerzett énekművész diplomát a miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karán.

Első popalbuma 2007-ben jelent meg. 2008-ban megnyerte az Eurovíziós Dalverseny magyarországi döntőjét, igy Belgrádban képviselte hazánkat Szívverés című dala angol nyelvű változatával. Az elődöntőben 6 pontot szerzett, ezzel a 19. helyen végzett, így nem került be a döntőbe.

2013-ban szerepelt A Nagy duett című műsorban, partnere Gesztesi Károly volt. 2017-ben a Sztárban Sztár versenyzője volt.

Ruhatervezéssel is foglalkozik. 2023-ban Karikó Katalin egy általa tervezett ruhát viselt a Nobel-díj átvételekor Stockholmban.

Már eddig is több gyönyörű ruhát készítettünk neki, és a születésnapomon hívott fel, hogy a Nobel-díjat is Csézy-ruhában szeretné átvenni. Mondanom sem kell, egész éjjel nem aludtam utána!

– árulta el az énekesnő pár éve.

2024. június 8-án fellépett a Tisza Párt kampányzáró rendezvényén a Hősök terén.

Csézy magánélete

2011-ben öngyilkos lett az énekesnő egykori párja, aki egyben producere is volt.

Férjével, Szabó László epigenetikus rákkutatóval 2013-ban jegyezték el egymást.

Boldog vagyok, és hálás a sorsnak, mert Laci erőt adott ahhoz, hogy új életet kezdhessek. A múlt fájdalma, a volt szerelmem tragikus halála örökké bennem marad, sohasem leszek túl rajta, de amit szoktak mondani, hogy az idő gyógyítja, enyhíti a sebeket, ezt a saját bőrömön tapasztalhattam meg

– nyilatkozta akkoriban Csézy.

2014 augusztusában házasodtak össze.

Az énekesnő néhány éve őszintén beszélt arról, hogy sokat tesznek azért, hogy gyerekük születhessen.

Ez egy nagy és lelket próbáló küzdelem, de a szívem mélyén azt érzem, előbb-utóbb sikerrel járok, járunk. Nem titok, évek óta benne vagyunk egy lombikprogramban, ez néha testi-lelki fájdalommal jár.

Kislányuk, Elizabet tavaly év elején született meg, miután évekig próbálkoztak lombikkal. Végül egy csehországi intézetben jártak sikerrel. Ha először oda mentek volna, ma lenne egy hatéves gyerekük, mondta korábban az énekesnő.