Csézy a Tisza Párt képviselőjelöltje lesz

2026. 01. 31. 09:17
Az énekesnő, ruhatervező a mezőkövesdi központú Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 7-es választókerületben indul, ellenfele a fideszes Tállai András lesz.

„Hatalmas örömmel jelentem be, hogy Csézy lesz a TISZA képviselőjelöltje a mezőkövesdi központú Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 7-es választókerületben” – jelentette be Magyar Péter szombaton a Facebook-oldalán. A jelöltjét így mutatta be:

Csézy énekesnő, ruhatervező, az 1700-as évek óta Mezőkövesden élő, matyó Kisjankó népművész család leszármazottja. Hihetetlenül büszke szülőföldjére és kulturális örökségére. 2008-ban ő képviselte hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon.

Hozzátette: „A világhírű matyó népművészet számára élő valóság, amely Mezőkövesdhez és a környező településekhez köti, és amelyért ma is felelősséget érez.”

Matyó hagyományok

Csézy tanulmányait a Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatóriumban folytatta, majd a Miskolci Egyetemen szerzett énekművész diplomát. Pályája során fellépett Európában, Észak-Amerikában és Ázsiában is, a világhírt az Eurovíziós Dalfesztivál hozta meg számára, amelyen ő képviselhette Magyarországot – áll az őt bemutató bejegyzésben.

A pártelnök bejegyzése szerint Csézy tervezőként a matyó hagyományokat kortárs formában adja tovább, és hatalmas megtiszteltetés volt számára, amikor Karikó Katalin őt kérte fel ruhái megtervezésére. Ő tervezte azt az estélyi ruhát is, amelyben Karikó átvette a Nobel-díjat.

Férje, Dr. Szabó László epigenetikus rákkutató. 2025-ben megszületett a kislányuk, Elizabet. Csézy korábban nyíltan beszélt arról, hogy ő és férje hosszú éveken át küzdöttek azért, hogy gyereket vállalhassanak, és a lombikkal kapcsolatban azt mondta: „Azt gondolom, az emberi létnek az egyetlen értelme a gyerek.”

Ki lesz az ellenfele?

A Fidesz–KDNP képviselőjelöltje a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 7. számú választókerületében Tállai András.

