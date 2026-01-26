nigella lawsonsütimester
Élet-Stílus

A legjobb cukrászműsorban tér vissza a tévéképernyőkre Nigella Lawson

Brendon Thorne / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2026. 01. 26. 18:52
Brendon Thorne / Getty Images

A Sütimester című brit gasztroműsorban tér vissza a tévéképernyőkre Nigella Lawson. A 66 éves egykori gasztro-tévésztár Prue Leith-et váltja a műsorban, aki kilenc évad után távozik a műsorból, írja a Guardian.

Lawson a műsor következő, 17. évadában fog csatlakozni, amely még idén indul.

Tőlem szokatlan módon most nem találok szavakat! Természetesen ijesztő Prue Leith és Mary Berry nyomdokaiba lépni, akik mindketten fantasztikusak, de ugyanakkor izgatott is vagyok. A Sütimester több mint egy televíziós műsor, ez egy nemzeti kincs – és hatalmas megtiszteltetés, hogy rám bízták.

Lawsont az utóbbi években nem láthattuk tévéképernyőn. Legutóbbi sorozata, a Nigella’s Cook, Eat, Repeat 2020-ban került adásba a BBC One-on, azóta pedig többet szerepelt az ausztrál televízióban. 2022-ben és 2023-ban zsűritag volt az ausztrál My Kitchen Rules kulináris versenyen, korábban pedig vendégzsűritag volt a MasterChef ausztrál változatában.

Nigella karrierjéről korábban itt írtunk:

Kapcsolódó
Így tette tönkre magát Nigella Lawson, hogy aztán nulláról épüljön fel újra
A magyarok egyik kedvenc szakácsnője végre a kajákkal is foglalkozik.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Elképesztőnek tartom, hogy egy beteg simán kisétálhat éjszaka az intenzívről” – megszólalt a Szent Imre Kórház udvarán holtan talált mérnök fia
Hegedűs Zsolt a Szent Imre Kórházban történt tragédiáról: Olyan irányba kell elmozdulnunk, ahol a cél elsődlegesen nem bűnbakkeresés
Hajdú Péter: Sokkal nagyobb bátorság kell ahhoz, hogy kimondd, fideszes vagy, mint hogy nem
Jákli Mónika vőlegénye: Közöttünk soha nem fordultak elő verbális támadások, amelyek fizikai bántalmazásba, üldözésbe vagy zaklatásba torkolltak volna
Orbán Viktor
Orbán: A külügy bekéreti az ukrán nagykövetet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik