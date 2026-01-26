A legjobb cukrászműsorban tér vissza a tévéképernyőkre Nigella Lawson

A Sütimester című brit gasztroműsorban tér vissza a tévéképernyőkre Nigella Lawson. A 66 éves egykori gasztro-tévésztár Prue Leith-et váltja a műsorban, aki kilenc évad után távozik a műsorból, írja a Guardian.

Lawson a műsor következő, 17. évadában fog csatlakozni, amely még idén indul.

Tőlem szokatlan módon most nem találok szavakat! Természetesen ijesztő Prue Leith és Mary Berry nyomdokaiba lépni, akik mindketten fantasztikusak, de ugyanakkor izgatott is vagyok. A Sütimester több mint egy televíziós műsor, ez egy nemzeti kincs – és hatalmas megtiszteltetés, hogy rám bízták.

Lawsont az utóbbi években nem láthattuk tévéképernyőn. Legutóbbi sorozata, a Nigella’s Cook, Eat, Repeat 2020-ban került adásba a BBC One-on, azóta pedig többet szerepelt az ausztrál televízióban. 2022-ben és 2023-ban zsűritag volt az ausztrál My Kitchen Rules kulináris versenyen, korábban pedig vendégzsűritag volt a MasterChef ausztrál változatában.

Nigella karrierjéről korábban itt írtunk: