A sütimesteres Mary Berry kitüntetést kapott a brit királyi családtól

Károly herceg személyesen gratulált neki.

A Sütimester című műsor egykori zsűrije, a sütemények Martha Stewartjaként is emlegetett Mary Berryről két évvel ezelőtt írtunk, amikor Katalin hercegnével és Vilmos herceggel együtt sütött karácsonykor. Azz hittük, azt a hírt vele kapcsolatban nem lehet überelni, de most személyesen Károly hercegtől kapott lovagi kitüntetést, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve a neve elé kerül a „dame” jelző. A kiváltságot a konyhaművészetben való teljesítményéért és jótékonykodásért kapta. A királyi család néhány videót és fotót is feltöltött Instagram-oldalára az eseményről, az elsőn jól látszik, mennyire mosolyog Berry, miközben átveszi a díjat.