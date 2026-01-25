egy éve ilyenkor
Egy éve ilyenkor: aggasztó jelenséget rögzítettek a Pilisben a vadkamerák

24.hu
2026. 01. 25. 05:54
Ahogy minden héten, most is sorra vesszük azokat a cikkeket, melyek egy évvel ezelőtt leginkább érdekelték olvasóinkat.

Az ideihez hasonló havazást már nagyon rég láttunk, de a napokban tapasztalt ónos esővel épp egy éve ugyanígy meg kellett küzdenünk, és ahogy 2026-ban, úgy az előző évnek is ebben a szakaszában a legtöbb olvasónk figyelmét kiemelten felkeltették az időjárásról szóló hírek.

Ami viszont tavaly ilyenkor még újdonságnak számított, az Majka Csurran, cseppen című száma volt, a YouTube akkori legfelkapottabb dalai között három nap alatt több mint 3,5 milliószor játszották le. Azóta több mint 30 milliószor, amihez a nemzetközi kattintások is hozzátettek.

Kapcsolódó
Majka új dala Németországban és az Egyesült Királyságban is a Top 10 közelében a YouTube-on a felkapottak között
Ausztriában ugyanúgy az első helyen tanyázik a szám, mint Magyarországon.

Szintén széles tömeghez eljutottak a Budakeszi Vadaspark vadkameráinak felvételei, miután gyönyörű képeket örökítettek meg az ott élő vadmacskákról – illetve egy olyan jelenségről, ami kiváltotta a szakemberek aggodalmát.

Kapcsolódó
Vadmacskákat kerestek a Pilisben, aggasztó jelenséget rögzített a vadkamera
Valamit, aminek nem kellene ott lennie.

Egy éve ilyenkor derült ki, hogy a szegedi egyetemi klinikán összecseréltek egy visszérproblémával küzdő és egy tüdődaganatos beteget, és a másiknak szánt beavatkozást hajtották végre az egyikőjükön.

Kapcsolódó
Összekeverték két beteg műtétjét a szegedi egyetemi klinikán
Az érfestésre érkezett férfin egy másik, tüdődaganatos betegnek szánt beavatkozást hajtották végre.

Egy évvel ezelőtt számoltunk be arról is, hogy hiába csökkentették százmilliókkal egy pásztói ingatlan árát, mégsem talált vevőre a Mátra kapujában álló egykori gyöngyszem.

Kapcsolódó
220 millióval olcsóbban kínálják, így sincs vevő a 21-es út szégyenfoltjára
A Mátra kapujának egykori gyöngyszeme ma gyakorlatilag romhalmaz.

Végül a bulvár világából idézzük fel az egyik legolvasottabb tavaly januári hírünket: rengeteg olvasónkat tette kíváncsivá Gryllus Dorka, mikor arról mesélt, hogyan érintette a családját, mikor kiderült, hogy a második gyerekével várandós.

Kapcsolódó
Gryllus Dorka annyira nem számított rá, hogy 47 évesen még gyereke lesz, hogy észre sem vette a terhességét
Már lemondott arról, hogy fiának testvére lesz, amikor elkezdett nőni a hasa. De a színésznő ekkor még nem fogott gyanút.

