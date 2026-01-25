Egy éve ilyenkor: aggasztó jelenséget rögzítettek a Pilisben a vadkamerák

Az ideihez hasonló havazást már nagyon rég láttunk, de a napokban tapasztalt ónos esővel épp egy éve ugyanígy meg kellett küzdenünk, és ahogy 2026-ban, úgy az előző évnek is ebben a szakaszában a legtöbb olvasónk figyelmét kiemelten felkeltették az időjárásról szóló hírek.
Ami viszont tavaly ilyenkor még újdonságnak számított, az Majka Csurran, cseppen című száma volt, a YouTube akkori legfelkapottabb dalai között három nap alatt több mint 3,5 milliószor játszották le. Azóta több mint 30 milliószor, amihez a nemzetközi kattintások is hozzátettek.
Szintén széles tömeghez eljutottak a Budakeszi Vadaspark vadkameráinak felvételei, miután gyönyörű képeket örökítettek meg az ott élő vadmacskákról – illetve egy olyan jelenségről, ami kiváltotta a szakemberek aggodalmát.
Egy éve ilyenkor derült ki, hogy a szegedi egyetemi klinikán összecseréltek egy visszérproblémával küzdő és egy tüdődaganatos beteget, és a másiknak szánt beavatkozást hajtották végre az egyikőjükön.
Egy évvel ezelőtt számoltunk be arról is, hogy hiába csökkentették százmilliókkal egy pásztói ingatlan árát, mégsem talált vevőre a Mátra kapujában álló egykori gyöngyszem.
Végül a bulvár világából idézzük fel az egyik legolvasottabb tavaly januári hírünket: rengeteg olvasónkat tette kíváncsivá Gryllus Dorka, mikor arról mesélt, hogyan érintette a családját, mikor kiderült, hogy a második gyerekével várandós.