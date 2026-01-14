Színpadon, a közönség előtt kérte meg a nő kezét, mindenkit sokkolt a válasz

A hétvégén Brisbane-ben indult az ausztrál Bootleg Rascal duó (Carlos Lara és Jimmy Young) turnéja, az első koncert viszont nem (csak) a zene miatt volt emlékezetes.

A Metro azt írja, hogy az egyik rajongó azt tervezte, hogy az együttes buliján kéri meg választottja kezét, ráadásul a színpadon, mikrofonnal. A történtekről készült videót a zenekar is megosztotta „rosszul sült el” címmel, nem véletlenül.

A férfi a koncert egy pontján felment a színpadra, és kért egy mikrofont.

Jamie, hol vagy? Fel tudnál jönni gyorsan a színpadra?

– szólt a választottjához.

Miközben a tömeg éljenzett és tapsolt, egy nő lépett elő a tömegből, és ő is a színpadra ment.

„Két évvel ezelőtt láttuk a Bootleg Rascalt. Ők a kedvenc zenekarunk, és arra gondoltam, miért ne, talán ma jött el az ideje” – kezdett bele a mondandójába, majd térdre ereszkedett. A válasz azonban alaposan meglepte, a nő csak rázta a fejét. A tömeg üvöltésben tört ki, a férfi pedig kérdezgette a nőt, hogy biztosan nemet mondott-e.

A Metrónak nyilatkozva Carlos elmagyarázta, hogy mi is történt valójában a koncerten.

„A menedzserünk azt mondta, hogy egy rajongó felvette velünk a kapcsolatot, hogy meg szeretné kérni egy lány kezét. Nem sokat tudtunk a részletekről, csak azt, hogy harmadik dal után fog megtörténni, és hogy majd szólnak” – mondta a zenész.

Bár Carlos azt gondolta, hogy a lánykérés zökkenőmentesen fog menni, és lesz ideje közben meginnia egy sört, ehelyett majdnem kiköpte az italt. Miközben a férfi letérdelt, a zenész látta rajta, hogy valami nincs rendben. Elmondása szerint a férfi csalódottan sétált le a színpadról.

Azt hiszem, életemben nem éreztem még magam ennyire kínosan a színpadon

– mondta.

Carlos szerint nem sok mindent csinálhattak, folytatták a műsort a kínos incidens után.