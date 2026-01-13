Kedd hajnalban elmaradt Bochkor Gáborék rádióműsora

Kedd hajnalban hiába várták a hallgatók Bochkor Gábor és Lovász László műsorának új adását a Retro Rádión. A műsor elmaradt, melynek okáról nemrég a Bochkor Facebook-oldalán tájékoztatták a rajongókat.

Bahavazódtunk.😒 A havas, sokfelé csúszós utak és a 9 órától érkező ónos eső miatt ma otthon maradt a csapat. Holnap 6.08-kor viszont jövünk! ❤ Vigyázzatok az utakon, és ahogy a Katasztrófavédelem kérte, aki teheti, maradjon otthon!

– fűzték hozzá egy AI generált fotóhoz, ami a műsor behavazott és lefagyott stúdióját mutatja.