Kedd hajnalban elmaradt Bochkor Gáborék rádióműsora

Farkas Norbert / 24.hu
admin Grósz Petra
2026. 01. 13. 09:22
Farkas Norbert / 24.hu

Kedd hajnalban hiába várták a hallgatók Bochkor Gábor és Lovász László műsorának új adását a Retro Rádión. A műsor elmaradt, melynek okáról nemrég a Bochkor Facebook-oldalán tájékoztatták a rajongókat.

Bahavazódtunk.😒 A havas, sokfelé csúszós utak és a 9 órától érkező ónos eső miatt ma otthon maradt a csapat. Holnap 6.08-kor viszont jövünk! ❤ Vigyázzatok az utakon, és ahogy a Katasztrófavédelem kérte, aki teheti, maradjon otthon!

– fűzték hozzá egy AI generált fotóhoz, ami a műsor behavazott és lefagyott stúdióját mutatja.

