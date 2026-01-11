Európában egyre ritkábban örülhetünk olyan mennyiségű hónak, mint ami szerte a kontinensen lehullott az elmúlt néhány hétben, de ez a nyomába se ér a világ leghavasabb városaiban és falvaiban tapasztalt átlagoknak. Japán, Kanada és Alaszka egyes részein több méter hó hullik minden évben, amely eltakarítása hónapokon át tartó, mindennapos kihívás – írja a Startlap.

Az AccuWeather statisztikái szerint a minimum 100 ezer fő lakosú városok között a csapadék mennyiségében három japán település, Aomori, Sapporo és Toyama vezet, az első helyen Aomorival. A világ leghavasabb városában évente átlagosan 7,9 méter hó hullik. A 426 ezer fős településen minden évben novembertől áprilisig borítja hó az utcákat, és a hókotrók folyamatosan járják az utakat. Hasonló kihívásokkal küzd Sapporo is, Hokkaidó szigetének legnagyobb városa, ahol az évi átlag havazás mennyisége 4,85 méter. Itt tartják a híres Yuki Matsuri téli fesztivált, ahol monumentális hó- és jégszobrokat állítanak ki. Sapporo Japán negyedik legnépesebb városa, 1972-ben itt rendezték meg az első ázsiai téli olimpiát is.

A Japán-tenger partján fekvő Toyama a harmadik dobogós, ahol minden évben átlagosan 3,6 méternyi hó esik. A leghavasabb települések mindig az óceánok és hegyek találkozásánál találhatóak: a víz felől érkező nedves levegő gyorsan lehűl, aminek a hatására hóesés keletkezik.

Mindenhol Japán vezet

A fenti három japán várost az ezer fő feletti városok listáján

a kanadai St. John’s követi, ahol évi kb. 3,32 méter hó esik,

majd Quebec következik

és az amerikai Syracuse, ahol évi kb. 3,15 méter hó hullik.

A kisvárosok és falvak között ennél lényegesen extrémebb havazás is előfordul: például a szintén Japánban található Sukayu Onsen a világ egyik leghavasabb ember lakta települése, ahol átlagosan 17,6 m hó esik évente. Hasonlóan havas település Kutchan Hokkaidó szigetén, ahol a város éves átlagos hóesése meghaladja a 10 métert. Más régiókban is találhatók havas kistelepülések: az alaszkai Valdez például évi 8,4 méter havat kap.

Korábban írtunk a világ leghidegebb településéről is, ahol a mínusz ötven fok teljesen átlagosnak számít, a világ leghidegebb pontjára azonban még a jakutföldiek sem szívesen merészkednének el.