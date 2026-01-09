ráthonyi-palácsik tímea
Ráthonyi-Palácsik Tímea friss fotót mutatott együtt játszó gyerekeiről

TV2
admin Grósz Petra
2026. 01. 09. 20:01
TV2

Lassan fél éve él kétgyermekes édesanyaként Ráthonyi-Palácsik Tímea. Az Amerikában élő híresség első gyerekét, Bent béranya hozta világra tavaly februárban, mindeközben pedig az ő szíve alatt is egy új élet fejlődött már: kislánya, Hailey júliusban született meg.

Az édesanya nemrég a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében mutatott fotót együtt játszó gyerekeiről, akik között mindössze fél év a korkülönbség.

5 perc nyugalom

– fűzte hozzá a képhez eredetileg angol nyelven.

Ráthonyi-Palácsik az ünnepek előtt arról is mesélt, hogyan tölti az első karácsonyát kétgyerekes anyaként:

