Mínusz 34.1 fok Baján, mínusz 30 Tatabányán – messze vagyunk még a legnagyobb januári hidegrekordoktól

Extrém hideg csapott le Magyarországra, újabb és újabb hullámok érkeznek, most épp a negyediket várjuk. Közel másfél évtizede nem volt akkora havazás, mint mostanában (az elmúlt 80 év legnagyobb magyar hókáoszait ebben a cikkünkben elevenítettük fel), de vajon a hideget is megúsztuk azóta? Zabaron mínusz 24 fokot mértek pénteken, ami az idei tél eddigi leghidegebb hajnala volt, de négy éve mínusz 26-ot regisztráltak a községben. Ezek szokatlanul alacsony hőmérsékletek, de még mindig jócskán elmaradnak a Magyarországon mért januári rekordtól.

Ezt Baján mérték 1942-ben, január 24-én -34.1 fokos hideg volt a városban.

Zabar egyébként az összesített januári lista második helyén is szerepel, 2003. január 12-én -31.9 fokot mértek a nógrádi községben.

A top 25 leghidegebb januári nap Magyarországon:

1964. Január 17. -27.0 Pátyod

1938. Január 4. -27.5 Bábolna

1985. Január 9. -27.5 Putnok

1942. Január 14. -27.5 Putnok

1942. Január 19. -27.5 Bábolna

1950. Január 30. -27.5 Putnok

1987. Január 31. -27.8 Fügöd

1987. Január 31. -27.8 Szeged (külterület)

1940. Január 11. -28.0 Zirc

1893. Január 14. -28.0 Debrecen (Pallag)

1893. Január 14. -28.0 Szeged (belterület)

2017. Január 8. -28.1 Tésa (Vízmű)

1893. Január 10. -28.1 Szeged (belterület)

1942. Január 21. -28.2 Zirc

1942. Január 27. -28.5 Putnok

1954. Január 28. -29.0 Putnok

1942. Január 16. -29.5 Putnok

1942. Január 26. -29.5 Putnok

1942. Január 23. -30.0 Putnok

1942. Január 23. -30.0 Tatabánya (Bánhida)

1987. Január 13. -30.3 Paks

1942. Január 25. -30.5 Putnok

1942. Január 22. -31.2 Zirc

2003. Január 12. -31.9 Zabar

1942. Január 24. -34.1 Baja

A legalacsonyabb januári hőmérséklet egyébként nem sokkal marad el a magyar abszolút rekordtól, ami mínusz 35 fok volt és 1940. február 16-án mérték Miskolctapolcán (korábbi nevén Miskolc-Görömbölytapolcán).

Legalacsonyabb napi középhőmérséklet: -26,8 fok (Baja, 1942. január 24.), a legalacsonyabb napi maximum-hőmérséklet pedig -23,0 fok volt (Kecskemét-Miklóstelep 1942. január 24.).

Látható, hogy 1942-ben különösen hideg volt, de az elmúlt 30 évben három igazán kemény tél fordult elő, amelyeken átlagosan 20 napot meghaladó extrém hideg nap fordult elő: a 1984/1985, 1986/1987 és a 2002/2003-as télen.