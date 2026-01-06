Közel másfél évtizede nem volt akkora havazás, mint most

Sokakban felmerülhetett a kérdés a napokban, hogy mikor volt utoljára ilyen volumenű havazás Magyarországon – ennek nézett most utána az Időkép.

A legtöbbeknek lehet, hogy a 2013 márciusi havazás ugrik be, amikor a Belügyminisztérium egy azóta ikonikussá vált SMS-ben azt üzente az autósoknak, hogy „Ha elfogy az üzemanyaga, üljön át másik gépjárműbe”. A jelenlegihez hasonló országos havazásra a lap szerint ugyanakkor utoljára még ezelőtt, 2012. februárjában volt példa.

2012. február 3-án az Észak-Európa fölött elhelyezkedő anticiklon peremén Szibéria felől nagy mennyiségű hideg levegő indult meg kontinensünk fölé, amely napközben is kemény fagyokat eredményezett, helyenként csak -10 fok körül alakult a csúcshőmérséklet. A hideg levegő a Földközi-tenger medencéjét elérve mediterrán ciklont generált, mely hazánk időjárást több napon keresztül meghatározta, nagy havazást és hófúvásokat okozva – éppen úgy, mint most.

Délkeleten akkor helyenként 40 centinél is több hó hullott és nem mellesleg a Balaton is befagyott. Ezek egyelőre még nem történtek meg.

Ettől független persze többször is előfordult az elmúlt években, hogy lokálisan kialakult egy-egy vastagabb hóréteg, de ez csak kisebb régiókra, legtöbbször a hegyekre korlátozódott.