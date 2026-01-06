Élet-Stílus

Másfél méteres hótakaró, befagyott Duna, megbénult közlekedés – ezek voltak Magyarország legkeményebb hókáoszai

Ki kapott belügyminisztériumis SMS-t 2013 márciusában? És ki fagyoskodott az elakadt vonaton '87 januárjában? A maratoni havazásról szóló hírek árnyékában felelevenítjük az elmúlt évtizedek legnagyobb hókáoszával járó és legzordabb teleit.

Az év első munkahetével rég nem látott hóesés köszöntött az országra, ami egészen szerdáig is kitarthat. Az Időkép előrejelzése szerint a hét közepére akár 40-50 centiméteres hótakaró is kialakulhat. Ami egyúttal azt is jelenti, hogy rég nem látott hóhelyzettel kell megbirkóznunk.

A különleges alkalomra való tekintettel összegyűjtöttük az elmúlt bő 70 év hóviharokban gazdag időszakait a Belügyminisztérium elakadás esetére járműváltást javasló SMS-éről elhíresült 2013. március 15-i hókáoszától az 1947-es fagyos télig visszamenőleg, amikor egész télen be volt fagyva a Duna, és arra használták a felvidéki magyarok, hogy Magyarországra szökjenek az akkor induló üldözésük elől.

Akik elég idősek ahhoz, hogy emlékezzenek rá, úgy tekintenek vissza az egész országot megbénító, hat napon át tartó 1987-es havazásra, mint a 20. század legnagyobb magyarországi hóviharára. Pedig akkor „csupán” 50-70 centiméteres hóréteg alakult ki. Míg egy korábbi fagyos télen olyan is volt, hogy az egyik hegységünket 1,5 méteres hószőnyeg borította.

1947 – amikor emberéleteket mentett a befagyott Duna

Az 1947-es tél olyan kemény volt, hogy a Színházi Élet című folyóirat egyik januári számának viccrovatában egyenesen azzal a címmel jelentettek meg egy „rövidhírt”, hogy Magyarországi hideg tombol a Sarkvidéken!

