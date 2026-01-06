Az év első munkahetével rég nem látott hóesés köszöntött az országra, ami egészen szerdáig is kitarthat. Az Időkép előrejelzése szerint a hét közepére akár 40-50 centiméteres hótakaró is kialakulhat. Ami egyúttal azt is jelenti, hogy rég nem látott hóhelyzettel kell megbirkóznunk.

A különleges alkalomra való tekintettel összegyűjtöttük az elmúlt bő 70 év hóviharokban gazdag időszakait a Belügyminisztérium elakadás esetére járműváltást javasló SMS-éről elhíresült 2013. március 15-i hókáoszától az 1947-es fagyos télig visszamenőleg, amikor egész télen be volt fagyva a Duna, és arra használták a felvidéki magyarok, hogy Magyarországra szökjenek az akkor induló üldözésük elől.

Akik elég idősek ahhoz, hogy emlékezzenek rá, úgy tekintenek vissza az egész országot megbénító, hat napon át tartó 1987-es havazásra, mint a 20. század legnagyobb magyarországi hóviharára. Pedig akkor „csupán” 50-70 centiméteres hóréteg alakult ki. Míg egy korábbi fagyos télen olyan is volt, hogy az egyik hegységünket 1,5 méteres hószőnyeg borította.

1947 – amikor emberéleteket mentett a befagyott Duna

Az 1947-es tél olyan kemény volt, hogy a Színházi Élet című folyóirat egyik januári számának viccrovatában egyenesen azzal a címmel jelentettek meg egy „rövidhírt”, hogy Magyarországi hideg tombol a Sarkvidéken!