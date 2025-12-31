Elképesztő felvételen látható, ahogy egy autó nagy sebességgel áttöri egy ház kerítését, a sofőrje pedig a medencében landol – írja a Sun.

A videón tisztán kivehető, ahogy a jármű megpördül a levegőben, mielőtt a ház tetejének csapódna, amely az ütközéstől beomlik, miközben a sofőr belezuhan a medencébe. A feltételezhetően részeg sofőrt a lakók húzták ki a vízből a dél-nevadai Laughlinban. A ház tulajdonosa azt nyilatkozta, rémisztő durranást hallott, majd kisietett az utcára.

Gondoltam, valami történt az utcán, és amikor kijöttem, láttam, hogy az egész hátsó udvarom tönkrement

– mondta Cletis Reed a FOX 5-nak.

A férfi hozzátette, állítólag csak másodpercek választották el attól, hogy beszálljon a jakuzzijába – ha így tett volna, már nem élne. Reed azonban úgy véli, nem csak ő volt „áldott”, hanem az autó sofőrje is. A nő végig eszméleténél volt, amikor kihúzták a sekély vízből, és negyed órával a baleset után már ki is hallgatták a rendőrök.

A baleseti jelentés szerint a sofőr a szörnyű ütközés előtt pillanatokkal a megengedett sebesség felett hajtott, majd egy utcafalnak ütközött, mielőtt a levegőben forogni kezdett, aminek következtében kiesett és a medencébe zuhant. A roncsautó annyira beszorult a hátsó udvarba, hogy a vontatónak darut kellett használnia a kiemeléséhez. A háztulajdonos becslése szerint az okozott kár körülbelül 300 ezer dollár (100 millió forint) lehet.

