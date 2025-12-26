Igencsak meglepődött egy ohioi rendőr, amikor december 20-án benézett egy gyorshajtás miatt félreállított autóba.

Az internetre felkerült az igazoltatást bemutató videó, és ebből kiderül, hogy a Fulton megyében leintett gépjárműt személyesen a Mikulás vezette, mellette pedig kedves felesége foglalt helyet.

A Fulton megyei seriff hivatal osztotta meg az alább látható videót – hiszen az ő járőrük volt a szerencsés, aki találkozhatott a kedves, öreg Télapóval –, a felvételen látható és hallható, hogy az igazoltatás nem a szokásos szomorkás mederben zajlott; gyakorlatilag végigröhögi a rendőr a jelenetet.

A beszélgetés során záporoznak a poénok arról, hogy a Mikulásnak fegyvertartási engedélye van „Nehéz idők járnak!!!” – „Már az Északi-sark sem a régi” – válaszol a sofőr; a rendőr kifogásolja, hogy „kicsit túl gyorsan repültek”, és a viccelődés közben szóba kerül Mikulás kora, Rudolph, a rénszarvas és a karácsonyi ajándékok, és közös fotó is készül.

Végül a gyorshajtás ellenére nem bírságolják meg az idős házaspárt, a járőr csak kedvesen emlékezteti őket, hogy ilyenkor még a szánoknak is lassítaniuk kell.