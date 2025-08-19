Videóra vette az influencerpár, ahogy egy terepjáró csapódik az éttermi asztalukba

Egy városi terepjáró hajtott be az üvegfalon keresztül egy houstoni étterembe augusztus 17-én. A jármű annak az asztalnak csapódott neki, amelyiknél egy influencerpár, Nina Stantiago és Patrick Blackwood vették videóra az étkezésüket – írja az E! News.

Az elsőként az Instagramra feltöltött, virálissá vált videón az látszik, hogy Santiago és Blackwood koccintást mímelnek a szendvicseikkel, beleharapnak az ételbe, majd a következő pillanatban üvegcserepek záporoznak, a roskadásig pakolt asztal pedig szinte eltűnik.

Nina Santiago a balesetet követő napon tette közzé az incidenst megörökítő videót. Azt írta, hogy szerencsére sem neki, sem a barátjának nem esett komolyabb baja, csak az üvegszilánkoktól szereztek karcolásokat és vágásokat. A nő az arcán és a csuklóján, a férfi az arcán, a fülén, a mellkasán és a karjain sérült meg.

A baleset okáról az influencerek nem közöltek részleteket. Azt írják, abból, hogy ez lehetett volna életük utolsó étkezése, azt szűrték le, hogy addig kell élvezni az életet, ameddig lehet, túl kevés idő adatott az embernek ahhoz, hogy azt haragra pazarolja.

A balesetről készült teljes videót ITT lehet megnézni.