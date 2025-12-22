ByeAlex üzent a Csillag Születik versenyzőinek: Számíthatnak rám

Vasárnap este győzteseket avattak a Csillag Születik színpadán: Kristóf Rebeka és édesapja, Kristóf Béla nyerték meg az évadot, és vihették haza a 24 millió forintos fődíjat.

ByeAlex, a műsor egyik zsűritagja a finálé után a közösségi oldalán is üzent a tehetségkutató versenyzőinek és a győzteseknek:

Gratulálok a 🌟 összes versenyzőjének, és persze Rebekának és édesapjának is! Ahogy mondtam, számíthatnak rám. Meg persze, a többiek is! Igaz, akrobatikából, max elesni tudok, de színpaddal tudok szolgálni a jövőben. Köszönöm, hogy részese lehettem ennek a bulinak, nem feledem!

– zárta sorait az énekes.