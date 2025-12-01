A 14 éves Kristóf Rebeka az A csitári hegyek alatt című népdalt adta elő a vasárnapi Csillag Születik-válogatón, hegedűn édesapja, Kristóf Béla kísérte. A produkció lenyűgözte a teljes zsűrit, ByeAlex el is sírta magát. A végén székükből felállva tapsolták meg az előadókat.

„Édes angyalkám, én még ilyet nem láttam” – kezdte az értékelést Geszti Péter. „Székely Janis Joplinnak” nevezte Kristóf Rebekát, akit világszámnak tart.

Egészen elképesztően tehetséges vagy. A hideg futkos a hátamon, brutális! Miközben énekeltél, sikítoztunk. Nekem is majdnem kicsordult a könnyem

– tette hozzá.

Fú, te, akkora erő van benned, hallod, figyelj… Nem vágom… Nem tudom, tőled ki lehet jobb ebben a versenyben. Konkrétan neked olyan érett hangod van, és hozzá olyan kisugárzásod van, hogy te vagy az az ember, akiért egy producer, egy énektanár vagy egy ilyen produkció igazán tud lelkesedni, mert te maga vagy a tehetség. Nem is tudod, mennyire nagyon tehetséges vagy!

– mondta ByeAlex, és a többiek is csak dicsérni tudták Kristófékat, akik négy igennel jutottak tovább. Kimenetelükkor újra mindenki állva tapsolt nekik.

Megvan a győztes

– jelentette ki ByeAlex, amivel Molnár Áron is egyetértett.