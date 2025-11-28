Nagy Feró: A világnak kezd elmenni a józan esze, nekünk azért nem kéne követni őket

Nagy Feró a minap a Nagyferó és a Beatrice hivatalos Facebook-oldalán tett közzé egy rövid videót, melyet azzal kezdett, hogy
„Magyarországon egy súlyos kisebbség próbál mindenképpen minket belevenni abba, hogy a »világökörség« része legyünk.”
Hát a világnak kezd elmenni a józan esze, nekünk azért nem kéne követni őket. Úgyhogy vegyétel tudomásul, igen, provokáció a puszta létem, hoppá!
– zárta mondandóját az énekes, aki októberben keveredett botrányspirálba, miután a Békemeneten adott egyik interjújában azt mondta, a Szőlő utcai ügyben érintett lányok kerestek pénzt, tehát mindenki jól járt.
