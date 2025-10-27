„Ha nem dörgölődsz, nem fényesedsz” – így vált a ballib Nagy Feróból a Fidesz leghangosabb rockere

A kommunizmusban nem az volt a szöveg, hogy osszuk a javakat úgy, elvtársak, hogy mindenkinek jusson? Aztán, aki közelebb ült a tűzhöz, jobban melegedett. De voltak, akik hittek az őrületben, amit a Marx kitalált

– mondta korábban a 24.hu-nak adott nagyinterjújában Nagy Feró, mikor Balavány György kollégám arról kérdezte, hogyan gondolkodik a demokráciáról.

A zenész hosszú idők óta a magyar jobboldal, azon belül is a Fidesz celebkeménymagjának egyik legfontosabb pillére, aki mindig kapható arra, ha a kormány aktuális intézkedéseit fejből vissza kell mondani – legyen szó plakátkampányról, gondosórákról, Digitális Polgári Körökről vagy épp Magyar Péter kritizálásáról.

Hogy mi vezetett a Fideszhez való ily szoros kötődéséig, arra talán a kommunizmussal kapcsolatos ősélménye adhat választ. Feró egyszer elmesélte, hogy még az apjával nézték a tévét, amiben „ment a rizsa, hogy így a terv, úgy teljesítjük, elvtársak”, az idősebb Nagy pedig annyit mondott: