Szórakozás

„Ha nem dörgölődsz, nem fényesedsz” – így vált a ballib Nagy Feróból a Fidesz leghangosabb rockere

Varga Jennifer / 24.hu
admin Besenyei Balázs
2025. 10. 27. 18:55
Varga Jennifer / 24.hu
Látszólag nem csillapodó botrányspirálba keveredett Nagy Feró, aki az október 23-i Békemeneten azt találta mondani arról, hogy a Szőlő utcai javítóintézet egykori igazgatója több nehéz sorsú nőt vett rá prostitúcióra: „Ő csak kereste a pénzt ezzel, lányokat futtatott, a lányok is keresnek pénzt, mindenki jól járt, nem?” A rocksztártól már elvennék a Kossuth-díját, az őrbottyáni díszpolgári címét, sőt, zenésztársai is fölkérdezték a kijelentései miatt. De mióta releváns az, hogy mit mond a politikáról Nagy Feró?

A kommunizmusban nem az volt a szöveg, hogy osszuk a javakat úgy, elvtársak, hogy mindenkinek jusson? Aztán, aki közelebb ült a tűzhöz, jobban melegedett. De voltak, akik hittek az őrületben, amit a Marx kitalált

– mondta korábban a 24.hu-nak adott nagyinterjújában Nagy Feró, mikor Balavány György kollégám arról kérdezte, hogyan gondolkodik a demokráciáról.

A zenész hosszú idők óta a magyar jobboldal, azon belül is a Fidesz celebkeménymagjának egyik legfontosabb pillére, aki mindig kapható arra, ha a kormány aktuális intézkedéseit fejből vissza kell mondani – legyen szó plakátkampányról, gondosórákról, Digitális Polgári Körökről vagy épp Magyar Péter kritizálásáról.

Hogy mi vezetett a Fideszhez való ily szoros kötődéséig, arra talán a kommunizmussal kapcsolatos ősélménye adhat választ. Feró egyszer elmesélte, hogy még az apjával nézték a tévét, amiben „ment a rizsa, hogy így a terv, úgy teljesítjük, elvtársak”, az idősebb Nagy pedig annyit mondott:

