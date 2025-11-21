Pornót nézni egészen más élmény, mint pornót forgatni – állítja a Dick Bush művésznéven alkotó felnőttfilmes rendező, akinek a LadBible szemlézte a gondolatait.

Férfi és női pornósztárok gyakran mesélnek a felnőttfilmes szakma kulisszatitkairól, most pedig a kamera másik oldaláról szólalt meg egy rendező. Az erotikus tartalomgyártásból élő férfinek lényegében az a feladata, hogy „megmondja az embereknek, mit tegyenek” a tizennyolc karikás jelenetek során, és úgy gondolja, ez nem sokban különbözik attól, amit a filmforgatásokon és a tévésorozatok forgatásakor csinálnak a rendezők.

Máshol van a hangsúly

Azonban ruha nélkül egy forgatás mégiscsak máshogy néz ki, és Dick Bush elmagyarázta, hogy a pornószínészeknek jobban kell törődniük a kameraszögekkel, mint az élvezettel. Egy ilyen munkafolyamat során a rendező foglalkozik a forgatókönyvvel, a színészi játékkal és a párbeszédekkel, valamint ő az operatőr és a világosító is egyben. A forgatási nap második felében aztán felveszik a szexjeleneteket:

Minél kevesebbet kell mondanom, annál jobb a jelenet. Ha két profiról van szó, akkor pontosan tudják, mit csinálnak. Nem igazán kell sokat mondanom. Lehet, hogy csak annyit, hogy »Várj, hozd le ide azt a lábadat«, vagy »Ne haragudj, vissza tudnál menni abba a pozícióba? Csak csináld meg újra«.

Dick Bush a London Film School diákja volt, és mindig is filmekkel akart foglalkozni, de a pornóiparba véletlenül került 2006-ban, amikor elvállalt egy asszisztensi állást, két héttel később pedig már szexjelenetet forgatott. Időnként azt gondolja, ez a legfurcsább munka, ami valaha volt és lesz az életében.

Némafilmek

A pornórendező már szinte mindent látott és hallott, van azonban a forgatásoknak egy része, ami szerinte sosem lesz egyszerűbb. Úgy véli, hogy a hangulat „nagyon furcsává” válik, ha a színészek „egyáltalán nem adnak ki hangot”.

Egy kicsit hátborzongatóvá válik, és mindenki azt mondja, »Ó, istenem, ez túlságosan hasonlít az igazi szexhez. Meg tudnád csinálni egy kicsit mesterségesebben, kérlek?«

A pornószínészek számára a jelenetek legtöbbször valóban nem valódi, csak tettetett élvezetről szólnak – korábban arról is írtunk, milyen lehet egy pornósztár férjének lenni, és ők hogyan dolgozzák fel ezt a látszólagos ellentmondást.

Dick Bush szerint a legtöbb forgatás viszont kifejezetten nyugodt hangulatban telik és jól érzik magukat, miközben komolyan veszik az embereket, akikkel dolgoznak. A forgatási napok elején átbeszélik, hogy mit szabad és mit nem, miért tartoznak felelősséggel, és jelzik, hogy bármikor megállhatnak egy szünetre. Hozzáteszi azt is, hogy a nők általában több pénzt keresnek, és sok pornószínésszel már egészen családias kapcsolatot alakított ki, olyan régóta dolgoznak együtt.