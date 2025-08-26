„Nem való szívbajosoknak” – ilyen egy pornósztár házastársának lenni

Bonnie Blue-ról szóló dokumentumfilmet mutatott be augusztus elején a Channel 4 brit tévécsatorna. Ő az a pornószínésznő, aki azzal vált híressé, hogy saját, egyre eszementebb rekordjait megdöntve igyekszik minél több férfival lefeküdni zsinórban, egymás után.

Az őt bemutató dokumentumfilm címe is ez: 1000 Men an Me: The Bonnie Blue Story (1000 férfi és én: Bonnie Blue története).

A film bemutatója kapcsán adott először interjúkat Bonnie volt férje, Ollie Davidson, aki többek között arról beszélt, hogy a háttérben ő maga segítette exét a karrierje beindításában az OnlyFans-en, olyannyira, hogy egy ideig a volt feleségétől kapta a fizetését. A közösségi médiában hatalmas hullámokat keltettek Davidson interjúi – írja a brit Metro.

A közösségi média a következőkhöz hasonló kommentekkel volt tele:

„Jobbat érdemelne!”

„Képzelem mennyire megalázó lehet, hogy ilyeneken kellett keresztülmennie.”

„Szegény biztosan nagyon szégyelli magát, nem gondoltam volna, hogy ennek a nőnek férje van.”

De valóban olyan szörnyű és megalázó egy pornósztár férjének lenni?

Anja és Brad

A Playboy-modell és LoyalFans-es tartalomgyártó, 45 éves Anja Little és 46 éves férje, Brad Németországban élnek és hét éve házasodtak össze. Éppen Anja pornós másodállása kapcsán találkoztak: a nő egy újsághirdetésben keresett amatőr fotóst és Brad jelentkezett a munkára.

A pár eleinte titkolta a kapcsolatát, különösen azok előtt, akikkel együtt dolgoztak főállásukban, az egészségügyben. Brad azt mondja, eleinte csak a legközelebbi barátainak beszélt arról, hogy mivel foglalkoznak Anjával másodállásban, de az Egyesült Államokban élő, mélyen vallásos családjának semmit sem mert elárulni.

Anja és Brad otthon egészen mások: mindketten exhibicionisták, akik imádják a figyelmet, ami Anjára irányul.

Brad azt mondja, nem a felesége az első nő az életében, aki eladja a meztelen fotóit, vagy a használt fehérneműjét. Úgy érzi, más típusú nők mellett unatkozna.

A házaspár szerint a pornózás a szexuális életüket is felpezsdíti. Azt mondják, abban a korban vannak, amikor a legtöbb pár kezdi egyre inkább hanyagolni szexet, de ők havonta legalább negyvenszer szeretkeznek.

Azt mondják, ezen kívül meglehetősen átlagos életet élnek, a kapcsolatuk pedig azért sziklaszilárd, mert bizalomra és feltételnélküli szeretetre épül.

Andi és Joey

Tíz évvel ezelőtt a 36 éves Andi Avalon pincérnőként dolgozott abban a koktélbárban, ahol 38 éves férje Joey törzsvendég volt. A férfi tizenkétszer hívta randira Andit, mire a nő egyszer igent mondott, de a jelek szerint Joey kitartása meghozta gyümölcsét.

Az első randin még egyikük sem gondolt arra, hogy valaha pornózni fognak, később mégis ilyen irányt vett az életük. Joey volt az, aki először eljátszott a gondolattal, hogy mi lenne, ha mindketten belevágnának a felnőttfilmezésbe, Andit azonban sokáig visszatartotta az, hogy vajon milyen hatással lesz az akkor 14, 6 és 4 éves gyerekeikre, ha a szüleik pornózni kezdenek, de aztán beadta a derekát.

„Úgy gondoltam, ha amúgy is a legboldogabb, legkommunikatívabb pár vagyunk azok közül, akiket ismerünk, miért ne lehetne a munkánk az, hogy megmutassuk másoknak, hogyan is működik ez?”

Mindez három éve történt, a házaspár azóta számos filmben szerepelt, Andi pedig XBIZ-díjat is nyert az év legjobb MILF-előadója kategóriában. Problémák pedig nem a gyerekekkel akadtak. Joey-t a legjobb barátai törölték ki az életükből, Andit pedig az apja tagadta meg.

Durva dolog látni azt, hogy ki marad melletted és ki fordít neked hátat amikor legsebezhetőbb, legkönnyebb célpont vagy. Ez az iparág nem való a szívbajosoknak.

– mondja Andi.

A házaspár a féltékenység kezelésére sajátos rendszert vezetett be. Amellett, hogy folyamatosan megbeszélik, milyen jeleneteken, kikkel dolgoznak együtt, kitaláltak maguknak egy képzeletbeli pause-gombot, ami azt jelenti, hogy bármelyikük kérheti, hogy probléma megbeszélését elnapolhassák és csak 24 óra múlva vegyék újra elő, amikor az érzelmek már lecsillapodtak. A forgatási napjaik után pedig mindig időt szakítanak arra, hogy újra kapcsolódjanak fizikálisan, akár úgy, hogy összebújva néznek valamit a tévében egy tál popcornt ropogtatva.

Joey és Andi is azt mondják, hogy akik nem ismerik őket, hajlamosak azt gondolni, hogy valamilyen vad és deviáns életvitelt folytatnak a mindennapokban, pedig valójában nem is lehetnének átlagosabbak.

„Sokan osztják azt a tévhitet, hogy nők kizárólag valamilyen trauma, vagy függőség miatt kötnek ki a pornóiparban, pedig a legtöbben valójában a pénzügyi függetlenséget és a kreatív önkifejezést keresik” – mondja Andi.

Cherie és John

Hasonlóan látja John is, akit három éve egy közös barátjuk mutatott be Cherie DeVille-nek. „A magabiztosságába, az őszinteségébe és abba szerettem bele, ahogy az életét és a karrierjét irányítja” – mondja a 40-es éveiben járó, a zeneiparban dolgozó férfi.

Számukra a kommunikáció és a bizalom az, ami szorosan összetartja őket, illetve a képesség, hogy különbséget tudnak tenni munka és magánélet között.

„Amit munkája során csinál, annak semmi közel a mi személyes kapcsolatunkhoz. Ez csak egy szakma, mint az összes többi.

Szeretném, ha az emberek megértének: attól, hogy valaki a pornóiparban dolgozik, még nem érdemli meg kevésbé, hogy szeressék és egy erős párkapcsolatban éljen.

Cherie gondoskodó, vidám, hűséges és az összes ember közül, akit ismerek ő áll leginkább két lábbal a földön. A kapcsolatunk azért működik, mert őszinték vagyunk egymással azzal kapcsolatban, hogy kik vagyunk valójában és mit akarunk egymástól.”