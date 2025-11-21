Nincs olyan kérdés, amire ne tudna választ adni a magyar internet aranybányája, az Arcanum Újságok

Néhány évvel ezelőtt még sci-fibe illő álomnak gondoltuk, hogy akár a kényelmes karosszékünkből is elérhetjük a születésünk napján nyomtatott hírlapokat, megnézhetjük a negyven évvel ezelőtti tévéújságot, vagy pillanatok alatt kideríthetjük, hogy mit játszott száz évvel ezelőtt a Ferencváros és az MTK.

Ezek a vágyak mostanra könnyen teljesíthetővé váltak, hiszen mostanra sokak mindennapjainak vált részévé a ma is folyamatosan bővülő Arcanum Újságok, ami több mint 87 millió folyóirat- és könyvoldalt tesz bárki számára elérhetővé, felvonultatva az elmúlt közel háromszáz év magyarországi sajtójának legfontosabb országos, megyei és városi lapjait, a legkülönbözőbb tematikus folyóiratokat, sőt, akár üzemi hírmondókat, így némi szerencsével akár egy családtagunk fotója, vagy neve is visszaköszönhet a képernyőnkről.

A meglepően könnyen használható rendszer egyetlen hajszállal sem ad többet, mint amire mindenképpen szükség van: szabadon végiglapozhatjuk benne egy újság minden egyes évfolyamát, kereshetünk benne képaláírásokra, egy-egy kulcsszóra, vagy akár egy mondatra is, a találatokat pedig évszám, vagy forrás szerint rendezhetjük.

A komoly munkára, de akár könnyed szórakozásra egyaránt ideális Arcanum Újságokból némi kutatómunkával feltárhatjuk egy ház teljes történetét, egy rég elfeledett magyar művész életének kevéssé ismert fejezeteit, de akár a legfurcsább, magunknak feltett kérdésekre is választ találhatunk.

Hogyan fogadta például az ország, vagy a zenei szakma a Hungária együttest, ami az 1968-as Ki mit tud? versenyen a saját kategóriájában, majd az ugyanabban az évben rendezett Táncdalfesztiválon a közönségdíjat is megszerezte? A válasz csak néhány másodpercre van tőlünk, hiszen a Magyar Ifjúság 1968. május 10-i számában megjelent, kissé kisujjeltartós kritikából máris kiderül, hogy a lap kritikusa mit gondolt a slágerlistájukat ostromló Csavard fel a szőnyeget című dalról:

A dallam 100 százalékos rock and roll. Az előadás lendületes, stílusos. Jól megoldott a zongora szerepe, és az énekszóló is, amelyet a fiatal szerzőtől hallunk. A szöveg – telitalálat. A lemez nagy sikerre számíthat a teenagerek körében.

Így is történt, a lemez, illetve a dal azonban nem csak a teenagerek, de a felnőttek körében is aratott, a zenészek hirtelen népszerűsége pedig a Kis Színpadon ősszel debütáló Beat-kabaréjából is tükröződött.

Ezt az összefüggést szimplán csak Fenyő Miklós nevére, illetve az 1968-as évszámra szűrve deríthetjük fel, a találatok között ugyanis felbukkan a Magyar Nemzet október 31-i rövidhíre, ami a darab 2000-ben játszódó, Futurológia című jelenetét mutatja be. Ebben a színészek már Fenyő Miklós utcáról álmodnak, az Illés-rajongását nem rejtegető újságíró pedig fel is teszi a kérdést:

Tegyük szívünkre kezünket: tudjuk-e valamennyien, hogy ez a híresség, akit évezredünk végén utca fog jelölni, a Hungária-együttes egyik kiváló tagja jelenleg? És mekkora teret kap majd Szörényi Levente?

De ugorjunk inkább vissza a XIX. századba, és derítsük fel, hogy az első újkori olimpiáról, Athénból mindössze tizennyolc évesen két aranyéremmel hazatérő Hajós Alfréd tényleg mindenféle előjel nélkül robbant-e be a világ úszóvilágába? A válasz minket is meglepett, hiszen az akkor még Guttmann Alfrédként ismert Magyar Delfin – a XX. század első felének jelentős építésze – már egy évvel korábban is megvillantotta a tehetségét.

Erről ad számot a Sport-Világ 1895. augusztus 11-i száma, ami a magyar úszók szenzációs bécsi diadalára mutat rá. A cikk szerint a magyar úszók, így köztük Guttmann is ragyogó formában volt, ami főleg annak fényében számított igazán nagy fegyverténynek, hogy a mindenkit megelőző fiatal sportoló nem is adta ki teljesen az erejét.

A mi úszóink klasszisát illeti, arra nézve is megnyugtathatjuk az érdeklődő sportembereket, az minden tekintetben kitűnő, sőt merjük állítani, hogy a kontinensen gyorsabb úszók még nyilvános úszóversenyen nem szerepeltek sehol

– írja a kétségkívül optimista tudósítás, ami aztán jóslatnak bizonyult, látva Guttmann következő szezonját.

Az Arcanum Újságokban persze nem csak érdekes szövegek, de vicces képek, vagy képmanipulációk is lapulnak: a különböző lapok újévi címlapjait, vagy tartalmát hasraütésszerűen végiglapozva olyan csodák kerülnek elő, mint az Autó-Motor olvasóit 1959 első napján az újságosoknál váró kép.

Ezen egy fiatal nő látszik, aki egy poros Wartburg-csomagtartóra felírt BUÉK-kal – a kosz és a felirat persze a retusasztalon született – köszöntötte az új évet:

Ha hasonló darabokra vágyunk, akkor akár a szocializmus évtizedeinek legismertebb vicclapja, a Ludas Matyi archívuma felé érdemes venni az irányt, és megnézni például, hogyan reagáltak a karikaturisták a szocializmus első metróvonalának átadására.

A ma kettes metróként emlegetett piros vonalat két részletben adták át: 1970 áprilisától még csak a Fehér út (Örs vezér tere), illetve a Deák Ferenc tér között közlekedtek a szerelvények, a Déli pályaudvarig tartó teljes szakaszon ugyanis csak 1972 karácsonya előtt indult meg a forgalom.

Ezt a helyzetet figurázta ki az az 1970 áprilisában, mindössze két héttel az első utasok felszállása után született rajz, ahol egy férfi már a budai oldalon tekint be az épülő alagútba.

A rajzot egy járókelő reakciója kíséri:

Mondja, mit erőszakoskodik? A metró még csak a Deák Ferenc térig jár…

