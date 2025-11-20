A Louvre biztonsági rendszerét kijátszva a Mona Lisa mellé rakták a portréjukat – videón a belga tréfamesterek akciója

Nem sokkal azután, hogy kirabolták a világ talán leghíresebb múzeumát, két belga fiatal ismét kijátszotta a Louvre biztonsági rendszerét. A két fiatalember célja azonban nem az volt, hogy eltulajdonítsanak valamit a párizsi galériából, hanem az, hogy elhelyezzenek egy Mona Lisa stílusát megidéző festményt a kiállítótérben, ami kettejüket ábrázolja – írja a Daily Star című brit bulvárlap.

A történet két főszereplője, Neal Remmerie és Senne Haverbeke pedig még egy videót is megosztott az akcióról a közösségi médiában, A posztban végignézhetjük, ahogy a két fiatal a belépéskor átesik a biztonsági ellenőrzésen, és sikeresen becsempész egy LEGO-képkeretét a múzeumba, majd ki is helyezik a képet a Leonardo da Vinci ikonikus festményének is otthont adó terem egyik falára.

„Egy órával zárás előtt érkeztünk, de a látogatóknak fél órával később el kellett hagyniuk a termet. Sietve felakasztottuk a vásznat” – magyarázta Haverbeke a flamand nyelvű videóban, amit még a múlt héten töltöttek fel TikTokra és Instagramra.

„Tudtuk, hogy kockázatos. Miután felakasztottuk a festményt, azonnal elmentünk. Nem akartuk provokálni a biztonságiakat, és nem akartunk várni a reakciójukra” – tette hozzá.

A festmény kevesebb mint három percig volt kiállítva, mielőtt eltávolították – mondta a múzeum képviselője a Brussels Timesnak, hangsúlyozva, hogy ügyvédjeik még mindig fontolgatják a lehetséges jogi lépéseket.

Az elrabolt műkincsek azóta sincsenek meg

A mutatvány kevesebb mint egy hónappal azután történt, hogy egy csapat piti bűnöző a múzeum biztonsági rendszerének hiányosságait kihasználva több műkincset is ellopott a Louvre-ból összesen 88 millió euró – mai árfolyamon mintegy 33,6 milliárd forint – értékben. (A hatalmas műkincslopásról itt írtunk bővebben.)

Bár a feltételezett elkövetők közben elfogták, az ellopott ékszerek azóta sincsenek meg.

A rablás nyomán a Louvre új biztonsági tervet jelentett be, és egyúttal azt is közölték, hogy hamarosan száz új biztonsági kamerát telepítenek a múzeum épülete köré.

Hétfőn a Louvre kénytelen volt bezárni egyik galériáját, mert attól tartottak, hogy a mennyezet beomolhat. A Campana Galéria, amely kilenc termet foglal magában, és az ókori görög kerámiáknak van szentelve, zárva marad, amíg a nyomozók megvizsgálják „a fölötte lévő második emelet padlóját tartó bizonyos gerendákat” – közölte a múzeum egy nyilatkozatban.