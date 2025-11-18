Ezeket az értékeket nem szabad túllépnie a vércukorszintünknek

A leggyakoribb anyagcserezavar, a cukorbetegség súlyos szövődményeket okozhat, ha kezeletlenül marad, és a normál vércukorszint fenntartásának meghatározó szerepe van – írja a Házipatika.

Rendkívül fontos a betegség mihamarabbi felismerése és az életmódváltás, amelyet egyénre szabott gyógyszeres kezelés egészít ki. Cukorbetegség során a szervezet sejtjei nem tudják megfelelően felvenni a cukrot, így az a vérben marad, megemelve a vércukorszintet. Ennek értéke napközben is ingadozik, nem csak reggel vagy két órával étkezés után, tehát a mérések időpontja és körülményei befolyásolhatják az eredményt. Önmagában az, hogy megettünk egy banánt, nem sokat mondd el arról, hogy milyen mértékben emelkedik tőle a vércukorszintünk, ugyanis az evés időpontján túl számtalan tényező befolyásolhatja a vércukorszint emelkedésének mértékét; ahogyan az étcsokoládé akár még segíthet is a cukorbetegség kialakulásának megelőzésében, a fokhagyma pedig kifejezetten jótékony hatással bír e területen is.

Vércukorszint-mérés

A cukorbetegeknél elengedhetetlen, hogy rendszeresen mérjék a saját vércukorszintjüket, amelyeket otthoni készülékek segítségével is megtehetnek, leggyakrabban egy ujjbegyből vett vércseppből. A túl alacsony, a túl magas vagy az extrém módon ingadozó vércukorszint is komoly egészségügyi kockázatot jelent.

Az éhomi, tehát koplalás utáni vércukor 3,9–6,0 mmol/liter között,

étkezés után 2 órával pedig 7,8 mmol/l alatt tekinthető normálisnak.

Emelkedett éhomi vércukorszintről akkor beszélünk, amikor 6,1-6,9 mmol/l-t mérnek, de a cukorterhelési vizsgálat 2 órás értéke (vagyis cukrot tartalmazó folyadék ivása után 2 órával) a normál tartományon belül marad. Ha a 2 órás vércukorszint 7,8–11,1 mmol/l között van, az csökkent glükóztoleranciát (IGT) jelez, cukorbetegség esetén pedig a kétszer mért éhomi érték 7,1 mmol/l feletti vagy a 2 órás érték 11,1 mmol/l felett van.