Ez történik a vércukorszintjével, ha banánt eszik

24.hu
2025. 10. 28. 06:30
A különböző érettségű gyümölcsök különbözőképpen hatnak a szervezetünkre.

A banán rendkívül finom, tápláló, teli van káliummal, és habár megemeli a vércukorszintünket, bizonyos szabályok betartása mellett az erre érzékenyebbek is (például inzulinrezisztensek vagy cukorbetegek) nyugodtan fogyaszthatják – írja a Galanteriaonline.

Az ételek glikémiás indexe (GI) azt mutatja meg, hogy egy élelmiszer milyen gyorsan emeli a vércukorszintet. Az alacsony GI-vel rendelkező élelmiszerek lassan szabadítják fel a glükózt, míg a magas GI-vel rendelkező élelmiszerek a vércukorszint megugrását okozhatják. Egy érett, közepes méretű banán GI-je körülbelül 51, ami alacsonynak számít. A banán természetes cukrokat tartalmaz, tehát olyan szénhidrátokat, amelyek megemésztődnek és felszívódnak a véráramba, ezáltal megemelik a vércukorszintet – az pedig, hogy ez milyen mértékben történik, a banán méretétől és érettségétől függ. A banán hidegen tartása lassítja az érést, így segít alacsonyan tartani a GI-szintet, csökkentve a vércukorszint-emelkedés mértékét. A kevésbé érett banánok stabilabban tartják a vércukorszintet, míg a nagyon érettektől gyorsabban emelkedik, miután ahogyan érik a gyümölcs, a benne található keményítő cukorrá alakul.

  • zöld (éretlen) 30-40 GI – legalacsonyabb vércukorszint-emelkedés;
  • sárga, zöld csúcsokkal (kissé éretlen) 40-50 GI – gyenge emelkedés;
  • teljesen sárga (érett) 50-60 GI – mérsékelt emelkedés;
  • sárga, barna foltokkal (kissé túlérett) 60-65 GI – gyorsabb növekedés;
  • túlnyomórészt fekete (túlérett) 65-70 GI – legnagyobb növekedés.

A legtöbb ember számára, beleértve a cukorbetegeket is, a banán beilleszthető a kiegyensúlyozott étrendbe. A gyümölcs élvezete és a vércukorszint megugrásának elkerülése érdekében a következő stratégiákat célszerű alkalmazni: a banánt tartsuk hűtőben, lehetőleg kevésbé éretteket együnk, figyeljünk oda a mennyiségre, és lehetőség szerint kombináljuk fehérjével, rostokkal vagy egészséges zsírokkal.

Arról, ahogyan egy TikTokon népszerű majom banánt eszik, néhány ember is példát vehetne – akár az a nő, aki minden idők legbizarrabb banánmajszolását produkálta a koronavírus-járvány alatt.

