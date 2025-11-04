Gáspár Evelin: Ha egy férfi akar tőlem valamit, először fektessen belém anyagilag és emberileg

Gáspár Evelin a Nőfilter című műsorban beszélt arról, hogy a roma asszonyokat sokan megbélyegzik, hogy csak főznek és nem dolgoznak.

„Akkor feltennék egy kérdést: ha édesanyám nem dolgozik, akkor a szakácskönyvei hogy jöttek össze? Amikor őt hívják különböző gasztro-eseményekre zsűrizni, főzni, akkor az mi? Hát pénzt keres vele, tehát dolgozik” – magyarázta Gáspár hozzátéve, Gáspár Bea abban a kivételes helyzetben van, hogy háztartásbeli is lehetett, és saját karriert is tudott építeni.

A roma kultúrában a mai napig benne van, kódolva van a vérünkben, hogy egy nőnek főzni kell, tudnia kell ezeket a dolgokat, hogy ellássa az urát. Én ezt abszolút érzem, nagyon házias vagyok, tudok főzni és sütni, viszont én ezt csak annak adom oda, aki erre érdemes. Ha egy férfi akar tőlem valamit, először fektessen belém, anyagilag és emberileg is. Mert sajnos, vagy nem sajnos, a szerelem gyorsan elmegy. Azért, hogy én megmozduljak és nőként viselkedjek, tennie kell egy férfinak. Tudom, nyers, de ez a véleményem

– fejtette ki a műsorban Gáspár Evelin.

