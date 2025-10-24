szabó zsófihadházy ákosbékemenet
Hadházy Ákos szerint Szabó Zsófi 600 ezres napszemüvegben Békemenetezett

MTI / Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály
admin Grósz Petra
2025. 10. 24. 09:32
Vasvári Vivienék mellett Szabó Zsófi is az első sorban ült október 23-án, amikor Orbán Viktor a Kossuth téren ünnepi beszédet mondott a békemenetelők előtt. Hadházy Ákos nemrég a Facebook-oldalán írt arról, hogy a műsorvezető egy több mint félmillió forintos napszemüveget viselt a rendezvényen.

Emlékezzünk meg Szabó Zsófiról, aki egy szerény, 670 ezer forintos napszemüvegben virított a tegnapi Békemeneten Orbán mögött. Nem a napszemüveg igazán a gáz, hanem ahol viselte. Ilyen napszemüvegen keresztül biztosan máshogy látni a világot. Nem csoda, hogy megvilágosodott és beállt egy országot szétlopó, korrupt hatalmat reklámozni. Bár ugye az influenszer lét ezzel jár: azt kell reklámozni, amiért fizetnek. Szerencsére egyáltalán nem minden influenszer hajlandó a maffiát promotálni

– jegyezte meg bejegyzésében a politikus.

