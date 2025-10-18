tűzkutyavideóház
Videón, ahogy rágcsál valamit a kutya, majd kis híján felgyújtja a házat

2025. 10. 18. 06:07
Félelmetes videót tett közzé egy észak-karolinai tűzoltóparancsnokság. A biztonsági kamera által rögzített felvételen az látszik, ahogy egy kutya rágcsál valamit, ami hirtelen lángra kap, majd meggyújtja a nappali szőnyegét.

Csak a szerencsén múlt, hogy nem égett le az a családi ház, ahol gondatlanul a kutyák által könnyen elérhető helyen hagytak egy akkumulátoros elektromos eszközt – írja a UPI.

Az észak-karolinai Chapel Hill tűzoltósága azért hozott nyilvánosságra egy biztonsági kamera által készített felvételt, hogy felhívja az emberek figyelmét az otthon széthagyott elektronikus eszközök veszélyeire. A videón az látszik, hogy egy nappaliban egy kutya rágcsál valamit, ami hirtelen füstölni kezd, majd lángra kap. A kutya azonnal kiejti a szájából az eszközt (amiről annyit ír a helyi tűzoltóság, hogy egy lítium-ion akkumulátoros készülék), ami így lángra lobbantja a szőnyeget.

A tűzoltóság közölte: az esetből szerencsére nem lett tragédia, nem terjedt tovább a tűz a szőnyegről és kutya is megúszta sérülés nélkül az esetet.

