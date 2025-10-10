mehringer marcipuzsér róbertszar az életdietz gusztáv
Mehringer újabb rendszerkritikus dallal érkezett, a klipben Puzsér közmédiás szerkesztőt alakít

MEHRINGER
admin Besenyei Balázs
2025. 10. 10. 06:26
MEHRINGER

Mehringer Marci néhány hónapja nagy visszhangot kavaró, rendszerkritikusnak mondott dallal jelentkezett, ami a Szar az élet címet kapta. Újabb hasonló szerzemény érkezett a neve alatt Szeptember végén címmel, melynek klipjében Puzsér Róbert, Dietz Gusztáv és Füsti Molnár Éva is közreműködött

Azt szerettem volna, hogy ez a dal a mai fiatalok gondolatait és a magyar valóságot tükrözze, olyan szemszögből, ami minden korosztálynak ismerős lehet. Petőfi Sándor Szeptember végén című költeménye volt a kiindulópont, mert vannak érzések és gondolatok, amik évszázadokon át is relevánsak maradnak. Ezek azok, amik összekötnek minket, akár fiatalok vagyunk, akár idősebbek, egyszerűen generációkon keresztül összeköt mindenkit

– mondja Mehringer a dalról.

Puzsérék a klipben a propaganda hatására egymástól egyre jobban eltávolodó családot alakítanak, az énekes szerint a szám egyébként allegorikus látomás a mai Magyarországról: „a közmédia egyik szerkesztőjének történetén keresztül, aki a saját lelkiismeretével küzd, majd végül angyallá válik, hogy a magasból tekinthessen le az országra, amelyet addig a képernyő mögül formált.”

A dalban például olyan sorok hallhatók:

nem nyílnak a völgyben a kerti virágok

nem zöldell a nyárfa az ablak előtt

nem látok jönni egy szebbik világot

itt ti loptátok el tőlünk a jövőt’

