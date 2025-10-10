Lola a kislányáról: Az, hogy én közszereplő vagyok, nem jelenti azt, hogy őt is mutogatni kell

Lola az elmúlt hetekben lett édesanya, kislánya született, ám a pici nevét egyelőre nem árulta el. Az énekesnő nemrég a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében indított kérdezz-feleleket, melynek alkalmával a szüléséről is mesélt. Úgy fogalmazott: semmivel össze nem hasonlítható élmény volt számára a babája születése, és szerinte ez az egyetlen fájdalom, aminek értelme van. Hozzátette viszont, hogy bár nagyon hamar világra jött a lánya, úgy érezte, mintha egy gyorsvonat 25-ször átment volna rajta.

Az édesanyától egy követője azt is megkérdezte, megmutatja-e majd a gyerekét, mire Lola azt felelte, szerinte a babája a legszebb kislány a világon, de nem feltétlenül szeretné őt megmutatni a nagy nyilvánosságnak.

Az, hogy az édesanyjaként közszereplő vagyok, nem jelenti azt, hogy őt is mutogatni kell. Vigyázni szeretnék rá nagyon. Lehet, hogy egy-két képen feltűnik majd idővel, de abban biztos vagyok, hogy hosszútávon ez a felelősségteljes döntés

– válaszolta.

Liptai Claudia másként gondolkodik a témáról: a műsorvezető épp a napokban beszélt arról egy interjúban, ő miért nem rejtegette soha a gyerekeit: