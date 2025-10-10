caramel
Élet-Stílus

Caramel: A mai elit nem valódi elit, hanem újgazdagok magamutogatása

Mohos Márton / 24.hu
admin Besenyei Balázs
2025. 10. 10. 09:25
Mohos Márton / 24.hu

A Forbes Deal podcast vendége volt nemrég Caramel, az adást a Blikk szemlézte a minap. Az énekes egyebek mellett arról beszélt, hogy a legtöbb ember túl fontosnak gondolja magát.

Celebek, újságírók, politikusok, vezetők, mindenki picit túlmisztifikálja magát. Eltűnt az emberekből az alázat, a fontos emberekből is. Mindenki nélkülözhetetlennek hiszi magát, nem viseli el a kritikát, s mindent személyes támadásnak vesz azoktól akinek ‘van pofája’ nem úgy gondolkozni, mint ők. Iszonyat egoista lett az egész világ. Nem popénekeseknek kellene társadalmi kérdésekről beszélni, hanem azoknak, akik működtetik a gépezetet.

Caramel azt is hozzátette, őt nagyon sok téma érdekli, de sajnos mindenbe belekeverik manapság a politikát, így nem tud társadalmi kérdésekről úgy beszélgetni, hogy ne váljon azonnal megosztóvá.

Majd az elit fogalmára terelődött a beszélgetés:

A mai elit nem valódi elit, hanem újgazdagok magamutogatása. Régen az elit mögött tradíció, felelősség és elegancia és teljesítmény volt.

Kapcsolódó
„Ezek a faszfejek annyit tanultak meg a kibaszott Oxfordon, hogy hogy kell megosztani az embereket” – Caramel tüzes beszédet mondott a koncertjén
Így még nem hallottuk beszélni a Megasztár felfedezettjét.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Videón, ahogy elhagyja a woltos táskáját és meglép a rendőrök elől egy motoros futár
73 cipőt nyúlt le ezzel a trükkel egy bolti lopásokra szakosodott család
Orbán a Kossuth Rádióban: A magyar gazdaság nincs rossz bőrben, a Tisza az ukránok pártja
Padlófűtés helyett: van egy olcsóbb, energiatakarékosabb, rugalmasabb megoldás
40 millió forint jár vissza egy devizahiteles adósnak – így döntött a Fővárosi Törvényszék
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik