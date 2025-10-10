Caramel: A mai elit nem valódi elit, hanem újgazdagok magamutogatása

A Forbes Deal podcast vendége volt nemrég Caramel, az adást a Blikk szemlézte a minap. Az énekes egyebek mellett arról beszélt, hogy a legtöbb ember túl fontosnak gondolja magát.

Celebek, újságírók, politikusok, vezetők, mindenki picit túlmisztifikálja magát. Eltűnt az emberekből az alázat, a fontos emberekből is. Mindenki nélkülözhetetlennek hiszi magát, nem viseli el a kritikát, s mindent személyes támadásnak vesz azoktól akinek ‘van pofája’ nem úgy gondolkozni, mint ők. Iszonyat egoista lett az egész világ. Nem popénekeseknek kellene társadalmi kérdésekről beszélni, hanem azoknak, akik működtetik a gépezetet.

Caramel azt is hozzátette, őt nagyon sok téma érdekli, de sajnos mindenbe belekeverik manapság a politikát, így nem tud társadalmi kérdésekről úgy beszélgetni, hogy ne váljon azonnal megosztóvá.

Majd az elit fogalmára terelődött a beszélgetés: