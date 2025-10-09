ázsia expresszbarnai juditcurtis
Ázsia Expressz: nem sokkal a döntő előtt újabb páros számára ért véget a verseny

2025. 10. 09. 06:32
Az Ázsia Expressz szerda esti adásban újraegyesültek a párosok: a futók visszatértek küldetéseikről, ám sokat számított, hogyan teljesítettek a feladatokban és milyen gyorsan értek célba. Utolsóként végül a többször is hátráltatott Barnai Judit futott be, így Curtisszel számukra véget ért a verseny. Kiesésük ellenére Curtisék nem voltak csalódottak, és boldogan kívántak sok sikert versenyben maradt társaiknak.

A top 3-as mezőnybe így

  • Fodor Rajmund és Ungvári Miklós,
  • Tallós Rita és Barbinek Paula,
  • illetve Bódi Hunor és Bódi Megyer jutottak be.

Ázsia Expressz: „Ide visszajövök Székivel, és fölnyalatom vele” – Barnai Juditnak nyilvános illemhelyen kellett takarítania Curtis miatt
Miközben az egyik vécét vakarászta, azt mondta, ezt még az ellenségének sem kívánná.

