Ázsia Expressz: nem sokkal a döntő előtt újabb páros számára ért véget a verseny

Az Ázsia Expressz szerda esti adásban újraegyesültek a párosok: a futók visszatértek küldetéseikről, ám sokat számított, hogyan teljesítettek a feladatokban és milyen gyorsan értek célba. Utolsóként végül a többször is hátráltatott Barnai Judit futott be, így Curtisszel számukra véget ért a verseny. Kiesésük ellenére Curtisék nem voltak csalódottak, és boldogan kívántak sok sikert versenyben maradt társaiknak.
A top 3-as mezőnybe így
- Fodor Rajmund és Ungvári Miklós,
- Tallós Rita és Barbinek Paula,
- illetve Bódi Hunor és Bódi Megyer jutottak be.
