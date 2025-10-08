Ázsia Expressz: „Ide visszajövök Székivel, és fölnyalatom vele” – Barnai Juditnak nyilvános illemhelyen kellett takarítania Curtis miatt

Az Ázsia Expressz kedd esti adásában a párosoknak el kellett válniuk egymástól: egyikük bástya, másikuk pedig futó lett aznapra. Barnai Judit utóbbi posztra került, párja, Curtis teljesítménye miatt azonban pluszfeladatokkal is számolnia kellett. Az egyik ilyen kötelezettsége egy nyilvános illemhely takarítása volt, ahol 10 percet kellett vécépucolással töltenie.

Ezt az ellenségemnek se kívánom! Ha itt nem kapok el semmit, soha!

– jelentette ki az első vécé sikálásakor.

Barnai a látványt és a szagot is gyomorforgatónak írta le, Curtist pedig többször is felemlegette, miközben takarított.

Ide visszajövök Székivel, és fölnyalatom vele a vécét, hogy ezt kell nekem most csinálnom miatta

– mondta a sportoló, aki később egy fekáliadarabot is talált, amit kénytelen volt két kefével fölszedni a földről.

A műsor történetében egyébként többen is kaptak már hasonló feladatot, Kafi Rea Miller például a 2023-as évadban majdnem el is sírta magát közben.