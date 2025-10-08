WhisperTon 14 éves korában „gyakorlatilag megvakult” egy pánikroham közben

WhisperTon, a Dancing with the Stars tavalyi évadának győztese a napokban tette közzé a YouTube-on HOTLINE című podcastsorozatának második részét, melyben a szorongás témakörével foglalkozott. A story.hu szemléje szerint a tartalomgyártó elmondta, hogy már 10 évesen napi szinten küzdött szorongással. Veszprémből ekkortájt költözött a családjuk Budapestre, mert felvételt nyert abba a művészeti iskolába, ahová járni szeretett volna.

Képzeljetek el egy iskolát, ahol azzal motiválnak minden nap, hogy kiemelik és elmondják, mennyire szar vagy…

– mondta az intézményről, amelyet pontosan nem nevezett meg a műsorban.

Emlékei szerint már ennyi idősen is heti hat napon át kellett napi 12 órán át – vagy, ha lehetőségük adódott egy esti előadásban részt venni, akkor még tovább – 110 százalékos teljesítményt nyújtaniuk. Azt mondja, abban az időben olyan magasra tették a mércét a táncoktató intézményben, hogy azt lehetetlen volt teljesíteni. A növendékek súlyát, alakját centikben és grammokban is mérték, folyamatosan monitorozták továbbá a testzsírszázalékukat is. 14 éves lehetett, amikor az említett közegben megtörtént az első nagy pánikrohama.

Az egyik szakmai óránk közben éreztem, hogy valami nincs rendben. Egy fénycsóva kezdett ugrálni a szemem előtt. A látóteremben ez a tünet elkezdett kiterjedni, amíg már nem láttam. Gyakorlatilag megvakultam, nem láttam semmit magam előtt, csak egy foltos, őrületes képet

– idézte fel az esetet WhisperTon, aki eleinte azt hitte, csak leeshetett a cukra vagy migrén tört rá. Ám ezután leverte a víz, remegni kezdett, nem kapott levegőt, és 2–3 órán át migrén is gyötörte.

Az eset után a tartalomgyártó több kivizsgáláson is részt vett, ám egyik sem vezetett eredményre. Így jött rá, hogy szorongás okozta pánikrohamról volt szó. Bevallása szerint élete során többször is volt része ilyesmiben, és csak amikor elkezdte elfogadni, hogy a nehéz, mentálisan is megterhelő időszakok után mindig lesznek hasonló rohamai, akkor kezdett el nála kevésbé intenzíven jelentkezni a pánik.