Beázási foltok, omladozó vakolat, kopott szekrényajtók – mindez már a múlté a Kispesti Móra Ferenc Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben (EGYMI), ahol a közelmúltban a PPG Trilak teljes körű felújítást hajtott végre a Colorful Communities nevű programja keretében. A cég egy profi festőcsapat és önkéntes kollégák segítségével csinosította ki iskolakezdésre az intézményt és a nap végére egy több mint 6 méter széles murál is elkészült az ebédlő falára, melyet Móra Ferenc meséi ihlettek. A kispesti intézmény a kilencedik olyan hazai intézmény, amely a PPG Trilak 2015-ben életre hívott Colorful Communities programon keresztül megújult. Arról, hogy ez miért volt fontos az oda járó diákok és ott dolgozó munkatársak számára az igazgató, Zelena Noémi mesélt stábunknak.
„A társadalmi felelősségvállalásért köszönettel tartozunk”
