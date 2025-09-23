„A társadalmi felelősségvállalásért köszönettel tartozunk”

Beázási foltok, omladozó vakolat, kopott szekrényajtók – mindez már a múlté a Kispesti Móra Ferenc Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben (EGYMI), ahol a közelmúltban a PPG Trilak teljes körű felújítást hajtott végre a Colorful Communities nevű programja keretében. A cég egy profi festőcsapat és önkéntes kollégák segítségével csinosította ki iskolakezdésre az intézményt és a nap végére egy több mint 6 méter széles murál is elkészült az ebédlő falára, melyet Móra Ferenc meséi ihlettek. A kispesti intézmény a kilencedik olyan hazai intézmény, amely a PPG Trilak 2015-ben életre hívott Colorful Communities programon keresztül megújult. Arról, hogy ez miért volt fontos az oda járó diákok és ott dolgozó munkatársak számára az igazgató, Zelena Noémi mesélt stábunknak.

A videó a PPG Trilak támogatásával készült.