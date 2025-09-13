A kormánybuktató nepáli fiatalok az interneten választották meg az ország új miniszterelnökét

A közösségi oldalak betiltása elleni demonstrációként induló, majd korrupcióellenes tüntetési hullámmá váló, és pár nap alatt kormánybuktatást hozó tüntetéssorozat után – melynek során a fiatal tüntetők még az elűzött miniszterelnök, K.P. Sharma Oli házát is felgyújtották –, tegnap kinevezték Nepál ideiglenes miniszterelnökét, aki a 2026 márciusában esedékes választásokig látja el az ország vezetését.

A Z-generáció forradalmaként emlegetett eseménysorozat olyan szempontból is forradalminak tekinthető, hogy a fiatalok a kormányfőválasztás módját is forradalmasították. Az új kormányfő kinevezését ugyanis egy nem hivatalos internetes szavazással is megerősítették, amit a Discord nevű közösségi platformon bonyolítottak le – írja az Independent.

Végül pedig a szavazással összhangban a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét, a 73 éves Sushila Karkit bízták meg a feladattal, akinek a kinevezése azért is számít történelmi jelentőségűnek, mert ő lett Nepál első női miniszterelnöke.

51 halott, 1300 sérült, felgyújtott miniszterelnöki hivatal

A tüntetéseket a kormány több népszerű közösségi média platform betiltása miatti elégedetlenség szította, és hamarosan szélesebb körű vitává fajultak a korrupció és a munkanélküliség kérdéséről, amikor a Z-generáció – a tizenévesek és a húszasok – transzparensekkel és szlogenekkel vonultak az utcákra.

Legalább 51 ember halt meg és több mint 1300-an megsérültek az országos tiltakozások során, amelyek akkor robbantak ki, amikor a kormány megpróbálta betiltani a Facebook és az Instagram közösségi média platformokat, ami mély haragot váltott ki.

A tiltakozások akkor váltak erőszakossá, amikor a biztonsági erők éles lőszerrel, könnygázzal és gumibottal léptek fel, míg a tüntetők barikádokat döntöttek le, üzleteket fosztottak ki, és kormányhivatalokat és politikusok lakóhelyeit gyújtották fel.

A tüntetők felgyújtották a nepáli kormány és egyben a miniszterelnöki hivatal székhelyét, az ország fővárosában, Katmanduban álló Singha Durbar palotát, valamint több repülőteret és több tévéstúdiót is megtámadtak.

A tüntetések hatására a miniszterelnök és négy miniszter is lemondott a hét elején, a katonaság pedig átvette az irányítást a fővárosban, és azonnal országos kijárási tilalmat rendelt el. A kezdetben szigorú kijárási tilalmat azóta lerövidítették, hogy az emberek élelmiszert vásárolhassanak maguknak.

Mi az a Discord?

Az NDTV szerint Oli lemondása és a magas rangú politikai személyiségek távozása után hatalmi vákuum keletkezett Nepálban, ezért az aktivisták az amerikai csoportos csevegőalkalmazás platformját használták a következő lépéseik megtervezéséhez.

Az indiai hírtelevízió arról számolt be, hogy egy több mint 145 ezer tagot számláló szerveren vitát folytattak arról, ki lehetne az ideiglenes vezető. A héten a tiltakozó mozgalom képviselői több szavazást is tartottak a Discord közösségi média platformon, hogy jelöljenek lehetséges vezetőket. Karki asszony lett a favorit, akinek az integritását széles körben dicsértek.

A volt legfelsőbb bírósági elnök asszony a korrupció elleni határozott álláspontjáról is jól ismert.

„Nepál parlamentje jelenleg a Discord” – idézte a New York Times a 23 éves tartalomkészítő Sid Ghimiri szavait. A Discord-szerver mögött a Hami Nepal nevű civil szervezet tagjai álltak, akik a döntésben résztvevők között pedig rengeteg tüntető volt.

Mondjuk, a nem hivatalos internetes szavazás legitimációját némileg csökkenti, hogy Nepálban közel 30 millió ember él összesen.