hal a tortángáspár beagáspár győzőnémeth kristóf
Élet-Stílus

Hal a tortán: „Egy szemerkényit a férjemnek, könyörgöm!” – Gáspár Bea szerint Gáspár Győző tanulhatna Németh Kristóftól

TV2
admin Grósz Petra
2025. 08. 08. 09:18
TV2

Németh Kristóf főzött a Hal a tortán csütörtök esti adásában. A színész – a műsor koncepciójának megfelelően – Gáspár Bea boltjában vásárolt be a vacsorakészítés előtt, ahová nem üres kézzel érkezett, hanem egy csokor virággal.

Úristen, még a férjemtől se kapok ilyet, Kristóf! Köszönöm! Milyen jó dolga van a feleségednek, hallod! Gondolom, azért őt is megleped

– mondta Gáspár Győző felesége, mire Németh azt felelte, ez természetes.

A szerzőnőnek az is imponált, hogy a színész maga kezdett el válogatni a boltban, a kosarába kerültek ehető virágok, illetve jégcsapretek is.

Hát én csak ámulok és bámulok. Ilyen önjáró vendég, istenem… minden férfi ilyen legyen, mint a Németh Kristóf! Egy szemerkényit a férjemnek, könyörgöm!

tette össze a kezét Gáspár Bea, mire a színész azt mondta neki, tart majd egy gyorstalpalót Gáspár Győzőnek.

Miután Német távozott a boltból, Gáspár Bea még annyit megjegyzett a kamerának: „Hát én ilyen úriemberre vágyom! Hogy nem jött ez nekem össze? Nem is értem… azt a kutya mindenit”.

Kapcsolódó
Hal a tortán: Dobó Ági összeroppant, mikor a vacsoráján a főfogásnál közölte Németh Kristóf, hogy nem eszik húst
A színész-színházigazgató hosszú évtizedek óta vegetariánus.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nyakon szúrtak egy férfit a szolnoki vasútállomásnál
Az orbáni családpolitika nélkül több millióval csökkenthetne a magyarok száma
Brutális kánikula jön a hétvégén
A saját karját eszegető démongyerek is ijesztő, de kanyarban sincs a feldolgozatlan gyászhoz képest
Orbán rákapcsolt: mi van a miniszterelnök interjúkörútja mögött?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik