Hal a tortán: „Egy szemerkényit a férjemnek, könyörgöm!” – Gáspár Bea szerint Gáspár Győző tanulhatna Németh Kristóftól

Németh Kristóf főzött a Hal a tortán csütörtök esti adásában. A színész – a műsor koncepciójának megfelelően – Gáspár Bea boltjában vásárolt be a vacsorakészítés előtt, ahová nem üres kézzel érkezett, hanem egy csokor virággal.

Úristen, még a férjemtől se kapok ilyet, Kristóf! Köszönöm! Milyen jó dolga van a feleségednek, hallod! Gondolom, azért őt is megleped

– mondta Gáspár Győző felesége, mire Németh azt felelte, ez természetes.

A szerzőnőnek az is imponált, hogy a színész maga kezdett el válogatni a boltban, a kosarába kerültek ehető virágok, illetve jégcsapretek is.

Hát én csak ámulok és bámulok. Ilyen önjáró vendég, istenem… minden férfi ilyen legyen, mint a Németh Kristóf! Egy szemerkényit a férjemnek, könyörgöm!

– tette össze a kezét Gáspár Bea, mire a színész azt mondta neki, tart majd egy gyorstalpalót Gáspár Győzőnek.

Miután Német távozott a boltból, Gáspár Bea még annyit megjegyzett a kamerának: „Hát én ilyen úriemberre vágyom! Hogy nem jött ez nekem össze? Nem is értem… azt a kutya mindenit”.