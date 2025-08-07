Egy apróság miatt bukta a Titanic főszerepét Matthew McConaughey

A Titanic főszereplői Kate Winslet és Leonardo DiCaprio – ma már nem is tudnánk másokat elképzelni Rose és Jack szerepében. Pedig Matthew McConaughey nagyon közel járt ahhoz, hogy ő kapja meg a férfi főszerepet James Cameron 1997-ben bemutatott, Oscar-díjas romantikus drámájában. Hogy min bukott el pontosan a dolog, Jon Landau, a film producerének posztumusz megjelenő memoárjának egy részletéből derült ki.

Behívtuk, hogy játsszon el egy jelenetet Kate-tel. Meg akartuk nézni, működik-e köztük a kémia – nem csak azt, hogyan néznek ki együtt filmen, hanem azt is, hogyan viszonyulnak egymáshoz. Kate-et teljesen elbűvölte Matthew, a jelenléte és a sármja. Matthew a déli akcentusával adta elő a jelenetet

– olvasható Landau könyvében, amiből kiderül, hogy a rendező ezután azt kérte, próbálják meg máshogy előadni a jelenetet. A fennakadást az okozta, hogy míg McConaughey texasi, Jack karaktere Wisconsinból származott, és ebben a két amerikai államban teljesen más dialektusban beszélnek az emberek. A délieket dallamosabb, lassabb ritmusú beszéd jellemzi, és a magánhangzókat is hosszabban ejtik.

McConaughey azonban Cameron akcentusváltási kérésére egyértelműen azt válaszolta:

Nem. Ez nagyon jó volt így. Köszönöm.

„Mondjuk úgy, hogy McConaughey-nak ezzel befellegzett” – írta le a helyzetet Landau.

A színész egyébként 2018-ban egy interjúban említette, hogy nagyon szerette volna megkapni a szerepet. Akkor azt mondta, magabiztosan távozott a meghallgatásról, de végül nem ajánlottak neki munkát.