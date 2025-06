A WC-ben aludtak az utasok a vasúti járattörlések után Franciaországban

Vasúti káoszt okozott Franciaországban, miután ismeretlenek elloptak 600 méter rézkábelt. Rengeteg járat késik, de többet töröltek is, ami miatt sok utas Franciaországban rekedt, vagy épp nem tudott eljutni oda. Az utasokat arra kérték, hogy mondják le vagy halasszák el útjaikat.

A Metro cikke szerint az Eurostar társaság több utasai is Párizsban vagy éppen Londonban rekedt.

Utterly appalling service from @Eurostar abandoning passengers at midnight in Paris with nowhere to stay. Shocking.

— Rebecca del Tufo (@BeccadT) June 24, 2025