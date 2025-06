Szerencsekerék: rekordnyereményt vitt haza a Miss World Hungary 2025 döntőse

Csütörtök este a Szerencsekerék történetének legnagyobb nyereményét vitte haza a szerencsés nyertes. Veress Eszter végül összesen 10 millió 650 ezer forinttal lett gazdagabb; a hírt élő adásban, telefonon osztotta meg az édesapjával.

Veress Eszter a Miss World Hungary szépségverseny indulója, a top 20 finalista egyike, így a vasárnapi döntőben is benne lesz, amit a Dunán lehet majd nézni.

Az esélytelenek nyugalmával vágtam bele a Szerencsekerékbe, de nagyon élveztem a forgatást. Korábban nem volt erősségem ez a játék, általában nem igazán találtam az összefüggéseket. Elsősorban szórakozni mentem, így nagyon meglepődtem, hogy ekkora nyereménnyel távoztam. A végjátéknak is úgy mentem neki, hogy mennyire ciki lesz, ha elbukom, aztán körbenéztem, láttam, hogy mindenki örül, akkor kezdtem realizálni, mi is történt valójában. Lesokkolt, de nagyon boldog voltam, hogy ennyire szerencsés vagyok, utána pedig hirtelen az jutott eszembe, hogy vajon mihez is kezdjek majd a nyereménnyel. Egyelőre nem döntöttem el, hogy mire fordítom ezt az összeget, de a nagy részét tanulásba vagy valamilyen vállalkozásba fektetem majd, emellett a régi autómat is szeretném lecserélni