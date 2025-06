„Aki a szemetet csinálja, azt viszik be az ilyen zsűrikbe” – mondta Tóth Vera pár nappal azelőtt, hogy kiderült, testvére ítész lesz a Megasztárban

A minap lapunk is beszámolt arról, hogy megújul a Megasztár zsűrije, az új évadban Tóth Gabi, Herceg Erika, Curtis és Marics Peti döntenek majd a jelentkezők sorsáról. Nemrég a story.hu emlékeztetett rá, hogy Tóth Gabi nővére, Tóth Vera a múlt héten arról beszélt egy interjúban, hogy szekunder szégyent érez a mai tehetségkutató műsorok miatt, melyekben szerinte már nem a tehetségek érdeklik az embereket, hanem a zsűri.

– fogalmazott egyebek mellett az énekesnő, aki saját bevallása szerint talán még két évvel ezelőtt nem tartotta volna égőnek, ha valaki elmegy zsűrizni egy tehetségkutatóba, de ma már kifejezetten kellemetlen dolognak tartja.

Ha vállalnám, akkor maximum anyagi megfontolásból. Én még hiszem azt, hogy tudok tehetséget kutatni, de ha én egyedüli utolsó mohikán vagyok ebben, akkor én nem leszek ehhez elég. Mert az én fülemre, ha bármit mondanak, én azt nem fogom megcsinálni. Én azt fogom csinálni, amit gondolok, és ezt tudják jól a televíziók vezetői is, ezért nem hívnak meg. Most már a trash megy tehát, aki a szemetet csinálja, azt viszik be az ilyen zsűrikbe. Az lesz a sztár, akinek több a balhéja, aki anyázik a színpadon és egyre több ilyen jelenség van. Tehát én egyszerűen szekunder szégyent érzek attól, ami most van