Tóth Vera a tehetségkutatókról: Most már nem a tehetségek érdeklik az embereket, hanem a zsűri

Tóth Vera egy keddi eseményen mondta el, mit gondol a mai tehetségkutató műsorokról, a Femcafe érdeklődésére.

– jelentette ki az énekesnő, aki az első Megasztár győzteseként vált ismertté 2004-ben. Az okokról így vélekedett:

Tóth azt mondta, talán még két évvel ezelőtt nem tartotta volna égőnek, ha valaki elmegy zsűrizni egy tehetségkutatóba, de ma már kifejezetten kellemetlen dolognak tartja. Hozzátette: nem tudja, ő vállalna-e ilyen feladatot.

Ha vállalnám, akkor maximum anyagi megfontolásból. Én még hiszem azt, hogy tudok tehetséget kutatni, de ha én egyedüli utolsó mohikán vagyok ebben, akkor én nem leszek ehhez elég. Mert az én fülemre, ha bármit mondanak, én azt nem fogom megcsinálni. Én azt fogom csinálni, amit gondolok, és ezt tudják jól a televíziók vezetői is, ezért nem hívnak meg. Most már a trash megy tehát, aki a szemetet csinálja, azt viszik be az ilyen zsűrikbe. Az lesz a sztár, akinek több a balhéja, aki anyázik a színpadon és egyre több ilyen jelenség van. Tehát én egyszerűen szekunder szégyent érzek attól, ami most van